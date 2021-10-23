亞歷鮑德溫推特談到誤殺事件。（圖取自亞歷鮑德溫推推特）

巨星瞬間淪為殺人犯！63歲好萊塢影星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）拍片誤殺攝影導演！亞歷鮑德溫目前在新墨西哥州片場拍攝新片《Rust》，沒想到在使用道具槍時誤射攝影導演哈里娜哈欽斯 (Halyna Hutchins)和編導喬爾蘇沙(Joel Souza)，哈里娜送醫後不治。案發後亞歷鮑德溫於個人IG、推特表示「無法用語言傳達我的震驚和悲傷」。

綜合媒體報導，亞歷鮑德溫正在美國新墨西哥州北部地區拍攝新戲，原本現場的道具槍應該要使用安全子彈，沒想到槍枝竟擦槍走火，導42歲的女攝影指導哈里娜哈欽斯傷亡，48歲導演喬爾蘇沙受傷目前還在加護病房觀察中。

電影拍攝地點位於聖塔菲縣，意外原因尚待調查，目前只知意外不是發生於排練就是拍攝中。案發地該縣警長辦公室的發言人Juan Rios指出，目前正在釐清槍枝的子彈類型以及究竟是如何發射的。

誤殺攝影導演後，亞歷鮑德溫首度於IG、推特表示「無法用語言傳達我的震驚和悲傷」。目前亞歷鮑德溫所拍攝電影《Rust》已確定停拍，且不確定會停工多久。且事發後，媒體也挖出亞歷鮑德溫過往黑歷史，此次誤射事件已對其演藝事業造成莫大傷害。