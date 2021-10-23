全球知名鋼琴家李雲迪嫖娼被捕，是近日大陸與海外華人世界最熱門話題，而事件的破案關鍵的「朝陽群眾」或「朝陽大媽」再次成為議論的焦點。在事件當中許多人看熱鬧的同時也提出3大疑問：1.為何打探消息、通風報信的朝陽群眾特別厲害？2.為何名人、明星栽在朝陽區之後，仍前仆後繼擠進這個危險的是非之地？3.為何從賣淫窩點查到小姐手機上有李雲迪的往來訊息，卻把功勞推給朝陽群眾？這當中有著豐富的政治、經濟與歷史因素，值得探究其中趣味。

首先，打探街坊鄰居隱私、好傳播及議論東家長西家短是中國社會群眾自古以來的天性，傳統社會靠著口耳相傳，現代化社會就靠媒體網路。相較於中國大陸其他城市，北京朝陽群眾並沒有比較厲害，而是他們打探消息、通風報信的標的人物都是名人或富豪，而循著線逮到的都是大咖，朝陽群眾的戰果有更大的媒體與政治社會效應，他們的名號也因而打響。

北京公安局表示李雲迪事件的破案關鍵是「朝陽群眾」舉報，讓這個民間的自願性組織再次成為議論的焦點。（圖／網路）

朝陽區比較常逮到明星富豪們違法亂紀與齷齪糗事，則是因為在朝陽區活動的明星富豪比其他地方更加密集，這一點也引來上述第2個問題：為何朝陽區這麼危險，明星富豪還是前仆後繼往這裡擠？答案在於朝陽區一直以來都是北京最富裕、最繁華熱鬧地區。

歷史上北京就有「東富西貴」的說法，從明朝北京建成紫禁城後，西城住的都是達官顯貴，東城因為靠近京杭大運河，往來商貿運輸皆集中於此，因此傳統上就是名商巨賈匯集、商業發達的富裕區域。北京的東城在民國時期設東郊區，1958年改名為朝陽區。

在北京建城歷史上，朝陽區一直都是最富裕、最繁華熱鬧地區，現在也是北京夜生活最發達的地區。（圖／網路）

改革開放後，朝陽區是最早一批對外資開放的區域。最初在北京出現的中外合資酒店、外商公司寫字樓都在這一帶，原因是這裡靠近外國使館區，與外商相關的政府商部門很多都設在這近，對來北京的外賓與外商來說較為方便。北京最早的西式酒吧就在使館區旁的三里屯發展開來，附近知名4、5星級外資酒店內的酒吧與舞廳等夜店加入後，這一帶就成為北京洋人最集中、本土富豪名人最愛聚集的夜生活區。曾經在海外極為知名的夜總會天上人間、舞廳夜店、豪華KTV也大都集中在這個區域。

隨著中國經濟飛躍，朝陽區的每一條街道胡同與豪華酒店都流淌著權力與財富的氣息，在中國做各種生意都得有政治身段，北京又是首都，富豪與明星都集中在此淘金與消費，這種夾帶著政治威勢的豪氣與上海較為商業式的繁華自有不同的況味。

北京刻意宣揚朝陽群眾（圖）的功勞，已經讓李雲迪事件變成一個社會治安的宣傳工具，宣傳的主題是讓所有民眾深刻體會到「老大哥無所不在」。（圖／微博）

朝陽區的公安得經常應付在區內消費與鬧事的明星與富豪們，公安的水準也較其他地方高了許多。（圖／北京市公安局朝陽分局）

朝陽區的公安得經常應付這些明星與富豪們，公安的水準也較其他地方高了許多，當地群眾自恃見多識廣，格局也不同於其他城市，說話行止都帶著皇城子民的貴族氣息。過去在這裡鬧過事、出過糗的港星與豪門不在少數，既然天天都遇得到明星富豪，收集與交換名流訊息並向官方反映，已不只是朝陽群眾的政治覺悟，甚至已經成為重要的生活話題與樂趣了。

40多年前朝陽群眾就曾配合公安抓獲過6名蘇聯間諜，《人民日報》1974年1月23日發表長篇通訊《蘇修間諜落網記》，宣傳朝陽群眾。（圖／新浪網）

李雲迪事件的最後一個疑點：從陸續傳出的訊息顯示，朝陽公安局是在查獲一處賣淫窩點後，從賣淫的陳X卉的手機上查到與李雲迪的往來訊息，甚至還獲得口供指稱李雲迪以支付寶轉帳1萬元人民幣做為夜渡資。朝陽區公安人員最後是透過陳X卉與李雲迪約好在李下機時於機場第2航廈（T2）碰頭，再由公安出面將李雲迪逮捕，，李雲迪在隨後的偵訊中坦承其嫖娼行為。既是如此，為何北京朝陽區公安要把功勞歸於朝陽群眾的舉報？

如果賣淫的窩點訊息是由群眾舉報，舉報者應該還不知道賣淫女子與李雲迪交易，因為公安也表明是查小姐手機才知道有李雲迪的訊息。從網上傳出知情者提供的訊息截圖顯示，賣淫女子曾在同儕群聊的群組中向其他人炫耀招嫖人是李雲迪，相關訊息卻被聊天群組內的友人把訊息洩露出去，才有人向公安機關通報李雲迪的行跡，公安藉此誘捕了李雲迪。

朝陽群眾這麼厲害，明星富豪還是前仆後繼往這裡擠，因為朝陽區一直以來都是北京最富裕、最繁華熱鬧地區，明星富豪們喜愛聚集在此消費。（圖／網路）

不論事實如何，北京刻意宣揚成朝陽群眾的功勞，已經讓李雲迪事件變成一個社會治安的宣傳工具，宣傳的主題是讓所有民眾深刻體會到「老大哥無所不在」，朝陽群眾與各地的熱心市民將秘密地協助政府打擊犯罪，行為不端的劣跡名人、危害社會與國家安全的不法份子要收歛了，這些愛國群眾隨時都在你身邊。