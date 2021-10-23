基進黨立法委員陳柏惟罷免案將於今日（23）上午8時投票，選委會日前已公布相關時程、人數統計、投票資格與注意事項。陳究竟能否續任立法院第10屆台中市第2選舉區立委，結果將今晚就會揭曉，中選會也將於29日前審定並公告罷免投票結果。

依中選會規定，此項投票時間為10月23日上午8時起至下午4時止，凡年滿20歲，無受監護宣告(禁治產宣告)尚未撤銷情形，在台中市第二選區(沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區)繼續居住4個月以上，即今年4月28日（包括當日）以前遷入設有戶籍者，都有罷免投票權。根據台中選委會公布此罷免案投票人數，為29萬4976人

投票者除了攜帶國民身分證、印章、投票通知單外，並請佩戴口罩。而以這次罷免案投票人人數與現行《公職人員選舉罷免法》所定罷免門檻，必須「有效同意票數多於不同意票數」，且「同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上」，才算罷免通過，換算後罷免同意票門檻為7萬3744張同意票、且同意罷免票要多於不同意票。

●罷免案相關時程：

1、10/23：投票、開票

2、10/29前：審定罷免投票結果

3、10/29：公告罷免投票結果