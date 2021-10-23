有上班族在辦公桌上擺了一盆仙人掌，希望降低電腦螢幕所產生的極低頻非游離輻射，減少對身體的危害，但這樣做，真的有用嗎？答案是「沒用」。眼科醫師則強調，螢幕藍光對於眼睛的傷害遠大於電腦的非游離輻射，民眾務必減少緊盯螢幕的時間。

為了減少水份的蒸散，仙人掌演化成針狀葉，在日照強烈的沙漠生長，能夠抵擋一定的陽光、紫外線，但陽光產生的紫外線（UV）及可見光非游離輻射，不同於電腦所產生的非游離輻射。

一般來說，電磁波可以分為「游離輻射」和「非游離輻射」。前者的能量十分強，例如，醫療院所中X光檢測儀器，使用時，必須使用鉛板遮住重要器官，避免輻射外洩傷害人體。

至於「非游離輻射」，電磁波能量較微弱，無法打斷原子的鍵結產生游離化，像是紅外線（IR）、紫外線（UV）、可見光、射頻（RF）、極低頻（ELF）、微波和靜電場等，都屬於這個類別。

環保署「非屬原子能游離輻射管制網」表示，人為產生的「非游離輻射」來源可分為「射頻」和「極低頻」兩種。

◎射頻非游離輻射來源：

常見的有廣播電台、手機和基地台、無線網路（Wi-Fi）。

◎極低頻非游離輻射來源：各種電力、用電設備所產生，像是變電所、輸配電線、配電變壓器、各式家電用品（電腦、電腦螢幕）。

國健署提醒，民眾不用擔心電腦所釋放極低頻非游離輻射對人體會造成傷害，因為台灣現行法規相當嚴格，妥善規範電子產品的電磁波限制值。

中國附醫新竹分院眼科主任陳瑩山表示，3C產品螢幕的藍光比起極低頻非游離輻射來得更可怕，最近幾年就收到多名早發型白內障患者，年紀才二、三十歲，因長時間緊盯螢幕，而讓水晶體混濁。

●如何避免藍光傷眼？「內服」、「外用」兩大秘訣

陳瑩山提出建議，內服的話，建議每天攝取深綠色蔬菜及1顆雞蛋，補充葉黃素；外用則是配戴可以過濾藍光的眼鏡，並減少使用手機及電腦的時間。