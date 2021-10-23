高雄城中城大火造成46人不幸罹難，昨日（22）舉行聯合家祭和公祭告別式，總統蔡英文上午10時準時抵達現場，在高雄市市長陳其邁陪同下進入靈堂，向罹難者弔唁並向家屬致哀，但蔡2分鐘後即快閃離開，引發外界討論。對此，國民黨台北市議員羅智強認為，這代表蔡「進步了」，從過去的「今天公祭，明天忘記」，升級為「這分鐘公祭，2分鐘後忘記」。

城中城46名罹難者昨日舉行聯合告別式，一早靈堂內充滿宗教團體誦經助念聲，家屬不捨親人驟逝哭泣聲傳遍會場，場面哀戚。陳其邁擔任點主官，市府官員、藍綠白各黨派政治人物依序致哀。蔡英文特地南下高雄，但僅在現場待了2分鐘即快閃，險些令捕捉畫面的媒體措手不及。

羅智強昨晚6時許在臉書發文表示，過去民進黨是「今天公祭，明天忘記」，現在蔡英文進步了，成為「這分鐘公祭，2分鐘後忘記」，閃電式2分鐘參加城中城罹難者公祭，連稍微留下來撫慰家屬都不願意。

羅智強痛批，陳其邁7年前因高雄氣爆案，批評時任經濟部部長張家祝「不去（指高雄氣爆）頭七公祭，你是人嗎？」陳的嘴夠毒，讓他不禁要罵「那麼現在蘇貞昌，就是『不是人』的院長」，而蔡政府內有許多官員也都「不是人」。