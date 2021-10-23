美參議院外交委員會亞太小組主席馬基與參議員蘇利文日前聯合推出「台灣確保法案」，期望透過資助對話機制與架構平台，減少誤判並提高透明度，以降低台海衝突風險。

馬基（Ed Markey）與蘇利文（Dan Sullivan）20日推出名為「確保常態往來支持台灣安全行動法案」（Taiwan Actions Supporting Security by Undertaking Regular Engagements Act，簡稱Taiwan ASSURE Act，台灣確保法案）。

馬基透過新聞稿表示，必須找尋方法緩和台海緊張局勢，以避免誤判。這項法案將投資危機穩定措施，以作為美國區域安全戰略的重要組成部分，目的在避免軍事衝突。法案與美國在「台灣關係法」的承諾一致，持續支持台灣有意義參與國際社會、協助台灣抵禦台海脅迫，同時採取明確行動避免區域衝突。

法案將資助現有的1.5軌（半官方）與2軌（非官方）戰略對話，這些對話由獨立非營利組織推動，與會者透過這些對話討論區域穩定議題。

法案也將提高全球合作暨訓練架構（GCTF）資金，在2022至2025財政年度每年提供600萬美元資金。GCTF為台灣與全球合作夥伴分享從公共衛生到救災等議題專業知識提供平台。

法案並將要求美國國防部長與國務卿協調提交報告，評估美國國民兵（National Guard）與台灣國防部後備指揮部建立夥伴關係的可能性。

法案同時要求國務卿與國防部長協調提交一份報告，詳細說明美國與中國政府過去10年關於兩岸議題的軍事對話與信任建立措施，以及雙邊與多邊外交往來。