台北市內湖區9月19日凌晨3時許，發生一起竹聯幫份子尋仇互鬥事件。竹聯幫戰堂一名小弟不爽遭到自己大哥毆打，轉投靠明仁會旗下，明仁會大哥為了展現勢力，約了戰堂大哥談判，雙方在內湖康寧街街頭大打出手，警方獲報到場，先對空鳴4槍壓制，但員警突遭一名份子開車衝撞受傷，警方立刻再還擊2槍，事後組成專案小組報請士林地檢署指揮偵辦，追查出是竹聯幫明仁會分子滋事，立即展開大規模掃蕩。，逮捕一名蔣姓男子到案。

竹聯幫2堂口街頭火拼，囂張小弟竟開賓士車撞警。

警方調查，竹聯幫戰堂一名小弟，因不滿先前遭大哥毆打，憤而投靠同幫派的明仁會，案發當日明仁會王姓東湖分會長教唆手下糾眾準備前往砸毀該名大哥的車輛，警方獲報到場卻遭到衝撞。

內湖警方獲報後到場場，先對空鳴4槍壓制，但還是無法壓制現場鬥毆狀況，這時一名男子突然開著一輛白色賓士轎車朝員警衝撞，員警遭撞後，立刻又開2槍朝輪胎射擊。

事後專案小組調閱監視器，確認駕車衝撞員警的是蔣姓男子，10月12日持拘搜票到新北市新莊租屋處將他逮捕到案，詢後依妨害公務、殺人未遂等罪嫌移送法辦，並擴大追查其他共犯，強力掃蕩明仁會分子，陸續將王姓主嫌等20多人查緝到案，王嫌等兩人遭收押禁見。

警方強調，絕不縱容幫派分子侵擾民眾生活、挑釁公權力等行為，將持續性掃蕩黑道幫派組織，一個一個的抓，絕不放過。