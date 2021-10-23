據《紐約時報》報導，美國國家反情報與安全中心（National Counterintelligence and Security Center NCSC）22日發布最新報告。報告中警告，大陸企業正努力收集來自全球各地的基因體數據，而這是中國大陸政府與企業建構全球最大生物數據庫的努力之一。

報告還建議，美國應投注更多心力保護關鍵技術，包括人工智慧(AI)、量子計算、半導體與其他生物經濟科技。美國國家反情報與安全中心代理主任奧蘭多（Mike Orlando）表示，北京與其他國家正試圖在這些科技領與取得主導權，並使用合法、非法手段竊取美國關鍵科技。

長期以來，美國私人企業一直是北京與其他試圖竊取美國科技與智慧財產權國家的目標。官員點名包含俄國等國雖然是威脅，但北京的經濟力量使其成為最大的威脅。

北京認為，在AI等領域取得主導地位將為自己帶來更強大的經濟優勢，何況美國也卯足勁進行投資。AI與機器學習不但帶來生活的多項改變，甚至連軍事行動也受到影響。量子計算則能協助政府破譯現今世界上最難破解的加密功能，半導體則對電腦與多種消費產品，都扮演關鍵角色。

但報告也警告，科技與遺傳、生物研究的交界處，儼然成為各國競爭與間諜活動的重大舞台。負責新興與顛覆科技的國家反情報官員于艾德華(Edward You)表示，大陸政府正在全球各地收及醫療、健康與基因數據。

因為，擁有最完整與最佳資訊數據庫的國家，在研發未來流行性疾病的治療方法上更具有優勢；目前北京已經建立優勢。反情報中心還援引2019年《紐約時報》的報導，指控北京有濫用基因體數據的紀錄。當時報導指北京利用基因檢測以追蹤少數民族的數據。

于引述路透社報導，指1間大陸企業華大基因與大陸軍發合作研發新生兒基因檢測科技，使其能蒐集全球數百萬人的資訊。該公司更在2013年收購美國一間基因體學企業，進而在美國站穩了步伐。

官員補充，華大基因現已與美國各地的衛生機構簽署合約，並建立合作夥伴關係。華大基因以低廉的價格為美國衛生機構進行基因體定序，以此取得基因體數據。2020年，美商務部以提供北京新疆維吾爾族基因分析為由，裁罰該企業的子公司。于警告，部分美國民眾的基因數據恐怕「已轉移至中國政府」。

另一間遭反情報中心點名的企業則是藥明康德。藥明康德收購輝瑞在大陸的工廠，並宣布在麻州建立生產據點，2015年還投資基因檢測公司23與我（23andMe）。

于警告，「他們正開發全球最大的生物數據庫。一但他們可以訪問你的基因體數據，你無法像更改密碼一樣更改並保護自己」。

不過，「23與我」駁斥大陸竊取數據的說法。藥明康德在聲明稿中強調，該公司對於23與我的投資不到1%，且從未收到任何客戶的數據。藥明康德從未與陸資企業分享任何數據，也沒有投資者能取得這些數據。

聲明強調，「我們所有測試都在美國實驗室完成，所儲存的姓名等個資與基因體數據也是分開的。公司採取最嚴格的保密標準，並每天檢測」。

奧蘭多強調，反情報與安全中心不是主張美中經濟脫鉤，而是警告美企與大陸企業合作的風險。北京雖然正廣泛蒐集商業數據，但更明顯的威脅是大陸已表態希望在未來數十年，搶占高科技企業的主導地位。

他也強調，近年來反情報中心已針對北京竊取科技，向企業與大學發出警告。當然，這樣做法遭到質疑，特別是認為美方正限制大陸學生前往美國留學的大學。

他表示，儘管美國可審查陸企對美企的收購，但部分投資管道難以查明。他建議，想要與陸企合作的美國企業，都要採取嚴密措施保護自己數據。