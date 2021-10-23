立陶宛外科醫師達立登納斯（Sarunas Dailidenas）近日向立陶宛國家廣播電視台（LRT）發佈了一起誇張案例，在他醫治的一名男性患者當中，他因腹痛就醫，結果在X光檢查後卻赫然發現胃裡竟有大量的金屬異物，而在長達3小時的手術結束後，醫師確認這些釘子、螺絲、刀子等異物重達1公斤。

●吞下重達1公斤的金屬異物 因戒酒所以轉移目標

根據法新社（Agence France-Presse）報導，這名男子是因為戒酒的原因，才轉移目標讓自己又染上了更可怕的習慣，不過這也是一起較為特殊的病例，醫生也向媒體表示，這名男子在手術後已經漸漸康復且身體狀況十分穩定。

醫生告訴立陶宛雜誌，手術本身其實相當簡單，患者是在吞下各種物體後就馬上來醫院求助，不過這種特殊的手術也花費了很長一段時間，大約3個小時左右，手術過程當中我們需要頻繁地進行X光檢查，以確保找到所有的小金屬塊。

根據媒體報導，這些小金屬的大小從2毫米到10釐米不等都有，且手術醫生都還必須確保鋒利的金屬不會在過程中刺穿他的胃壁，這名男子在手術過後並沒有向院方表示太多，但他目前正在接受心理治療，試圖找出他吃金屬的習慣到底從何而來。

●異食癖症狀

《BBC》報導，這名男子開始戒酒後，就出現異食癖症狀，會不由自主吞食金屬物品。異食癖多發於幼兒期，也有成年人會有突發的異食癖，這種症狀在女性、兒童當中比較常見，特別是懷孕的婦女、幼童和有發展障礙的人群，如自閉症病人。

目前異食癖的病因還不清楚。過去人們認為，異食癖可能是體內缺少微量元素或是腸道內有寄生蟲所引起的，甚至有一些患有缺鐵性貧血和鋅缺乏的兒童也會有異食癖的情況，當他們的貧血、鋅鐵缺乏得到改善後，異食症狀也隨之消失。

不過目前的醫學觀點更傾向判斷異食癖和心理因素有關，因被父母忽視的孩子無人照顧，所以一開始只是將異物放入口中，時間久了便成為習慣，如果家庭環境不良，孩子的心理壓力會增大，日漸養成以吞食異物擺脫心理不適的習慣。