救護車搶救生命、與時間賽跑，但為什麼許多救護車上會貼「蛇、杖」圖案，網友好奇提問，引來專業人士解答，原來緣由和希臘神話有關。

若在路上看到救護車，可注意車上經常貼有「一根被蛇纏繞的權杖」圖案，隨著救護車穿梭大街小巷。這圖案有意義嗎？根據希臘神話，權杖象徵「醫藥之神」阿斯克勒庇俄斯（Aesculapius）；也有人譯為亞希彼斯。

救護車上的「蛇杖」符號，與古希臘醫藥之神有關。（示意圖／Shutterstock）

相傳阿斯克勒庇俄斯有治療疾病的能力，而這樣與生俱來的能力來自其大名鼎鼎的父親：太陽神阿波羅。蛇因為會脫皮，有重生的意涵，在醫學上代表重獲健康，結合醫神的權杖後，成了現今醫學上的符號。

台灣衛生福利部的部徽以「衛」字為主軸，字中間的「韋」，就是蛇杖圖案。國內外許多衛生機構的LOGO，也都以蛇杖為主。

值得一提的是，古希臘神話中還有「雙蛇杖」，雖然也是蛇，但跟醫藥沒什麼關係，它代表的是「商業之神」荷米斯，兩頭蛇分別為商業交易、國際貿易。許多醫療單位會使用雙蛇符號，事實上為誤用。