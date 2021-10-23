AV達人一劍浣春秋是台灣成人影片（AV）評論家及專欄作者，同時為AV資訊網站「PLAYNO.1玩樂達人」創始人，今年更推出個人生涯中首支擔任監製兼編劇的AV作品，雖然知名度相當高，但許多人仍對他的本人長相相當好奇，主播蕭彤雯就在臉書曬出與他的合照，立刻吸引一票網友朝聖他的廬山真面目。

主播蕭彤雯昨(22日)在臉書曬出與AV達人一劍浣春秋的合照，只見兩人對著鏡頭擺出燦爛微笑，更透露兩個人私下其實很熟，還不忘稱讚是個令人驕傲的學弟，也是政大新聞傑出系友，她表示對女生而言可能不認識他，但去問哥哥或弟弟就一定認識，對於老公矢口否認一事，她幽默表示：「男生不認識他的，不要再裝了」。

蕭彤雯曬岀AV達人一劍浣春秋的真面目後，立刻吸引一票網友朝聖，紛紛留言：「如果網路名人都有酸民，我想劍大大概是唯一沒有酸民跟負評的神人」、「前輩，拜讀過你的許多文章，今天終於見到真身」、「全台灣唯一比女人還懂女人的男人」、「真面目居然這麼溫文儒雅玉樹臨風」、「通常看到合照後會說跪求番號」。

眼見許多男網友留言，蕭彤雯也搞笑表示：「女孩兒們，快來這裡把妳們的老公跟男友領回去，姐姐幫妳們釣人只能幫到這裡了」，接著更驚訝表示：「看了你們的留言我真的好吃驚⋯我學弟究竟在那個我所不了解的世界中扮演著什麼樣的存在」，對此有人回應：「會移動行走的D槽資料庫」，立刻笑翻一票人。