看李貴敏如何讓蘇貞昌被陳其邁暖男迴力鏢打到

高雄鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨發生大火，造成46死、41傷慘劇，引發全國關注。國民黨立委李貴敏22日總質詢行政院院長蘇貞昌時，翻出7年前時任立委的高雄市市長陳其邁，為高雄氣爆案猛嗆時任經濟部部長張家祝的影片，讓蘇只能尷尬回應，而這「暖男迴力鏢」也等於同時打到陳。李強調，她質詢的目的是希望官員不要雙標，如今蔡政府的「災難內閣」的道德與責任感都倒退20年，貧富差距更是造成「一個台灣、兩個世界」。

李貴敏22日晚間6時許在臉書發文表示，她在總質詢時，特地翻出陳其邁7年前猛嗆張家祝的畫面，當時張因在立院備詢未出席高雄氣爆案頭七，就被陳罵成「你還有心坐在這裡」、「你是人嗎」。

李貴敏指出，她拿這個影片請教蘇貞昌，是否認同陳其邁的說法？若「陳立委」批評正確，不會因為他換個位置就改變腦袋，今日蘇恐怕就是他口中的「不是人」？蘇則尷尬回應：「每個人一輩子，什麼時候講什麼話、做什麼事都會被檢驗。當時做民意代表，現在做首長，整個會被檢驗。」李則認為，蘇的說法等於「暖男迴力鏢」打到了陳。

對此，李貴敏強調，她質詢的主要目的就是希望官員不要雙標，更要做到蘇貞昌所說，「做為行政院長，對全國任何災難及事情，總體我要負所有責任」。她也要提醒蘇，八掌溪事件，4位民眾亡故，時任行政院院長游錫堃請辭下台；現在不要說下台負責，連一句道歉都沒有，難道民進黨墮落了？這個「災難內閣」的道德與責任感倒退20年？

李貴敏也指出，如今「一個台灣、兩個世界」，就在城中城火災現場不到2公里處，花了3700多萬的國慶煙火活動一晚就花完，「這公平嗎？把這筆錢拿去補強公安、做安檢，能挽回多少寶貴生命！」