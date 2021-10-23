簡舒培逼覆誦蔡英文四個堅持！柯文哲爆氣怒吼「廢話不想唸」

民進黨發言人、台北市議員簡舒培日前台北市議會質詢時，要求民眾黨主席、台北市長柯文哲複誦蔡總統在國慶演說提到的四個堅持，引發外界爭論。民進黨發言人謝佩芬質疑，民眾黨傾全黨之力，上從秘書長下到側翼去圍攻一個議員，是不是只要柯市長在議會不開心，民眾黨就要群起霸凌他黨議員？對此，民眾黨發言人楊寶楨昨(22日)在臉書指出，「結果民進黨不敢正面回應問題，就說被霸凌。我聽見一個聲音，是玻璃心碎一地」。

據《中國時報》22日報導，民進黨發言人謝佩芬表示，市府應該尊重議員質詢權，其提出監督內容也可受公評。但民眾黨傾全黨之力，上從秘書長下到側翼去圍攻一個議員，是不是只要柯市長在議會不開心，民眾黨就要群起霸凌他黨議員？

對此，楊寶楨說，民進黨自知理虧、無話可說，就說別人「霸凌」？綠營一天到晚嘲諷，硬要貼標籤「4%黨」在民眾黨身上，照邏輯來看，一個在野小黨如何能「霸凌」完全執政的大黨？「開個記者會、發個臉書、支持者自發性留言，這樣就叫做霸凌？那民進黨也太禁不起挑戰，或是說真的太小看自己了」。

楊寶楨強調，並非針對簡舒培，而是針對民進黨本身，是憂心執政黨「威權復辟」，民眾黨這兩天提出的問題很簡單，簡舒培發言人以議員身分在議會上強迫柯文哲市長一字一句複誦蔡總統的「四大堅持」，要求柯市長不念就要向蔡總統道歉。民進黨主席蔡英文是否認同這樣的作為？還記得2016年的承諾嗎？

最後，楊寶楨直言，結果民進黨不敢正面回應問題，就說被霸凌，「我聽見一個聲音，是玻璃心碎一地」。