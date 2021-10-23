今(23)日是今年24節氣中的霜降，早晚已經能感受到秋天的涼意，但許多人的心情似乎也隨著溫度緩緩下降。季節性抑鬱症（Seasonal Affective Disorder，簡稱SAD），是一種跟氣候轉變相關的重性抑鬱症，SAD患者在大部份時間都有正常的精神狀態，但一到轉季或入冬時就開始心情低落、失缺動力、陷入抑鬱情緒，病狀可持續數月。對此，預防醫學專科洛桑加參醫師指出，人不需要每天都讓自己活力百倍，但可以盡量維持情緒在一定的水平上。他提出七大心法，協助安住秋冬的思緒。

●掌握快樂七寶 小確幸都是大加分

洛桑醫師指出，一個人脾氣不好、情緒很亂、開心不起來，很有可能是身體某一方面有狀況，不一定是這個人天生個性不好。這時能啟動自癒機制的良方，就是想辦法令自己開心起來、沉浸於快樂之中。

洛桑醫師認為，「如果走進我診間的是一個樂天的人，縱使他有一些看起來很麻煩的健康問題，我都不擔心。樂觀的人身體很好調整，恢復狀況都不會太差，向來如此。」

洛桑醫師在《快樂醫學：藏傳身心靈預防醫學書》中建議，想讓自己的快樂指數能輕易超越平均值？下面七法寶要會用：

1.利他

這是讓快樂指數直接乘以兩倍的心法。開悟的智者以利他為優先，順帶許多煩惱都會自然而然斷除。記得站在對方的角度去利他，然後船過水無痕不求回報，才不怕有副作用。

2.感謝

這是讓快樂一直來一直來的咒語。不一定要掛嘴邊，心裡想也有用。「這麼好，真是太感謝了！」「感恩某某，讚嘆某某。」「剛溫吶！」「謝啦！」……謝字掛嘴上、謝字放心頭，這是最短的快樂心咒。

3.自然

美好大自然中的地水火風空五元素，人身上也有。當你失衡、脫序時，趕快與自然連結，山水海洋天空，森林草原大樹都能幫人重新校準，助你重返正途。

4.微笑

這是開無敵的道具。如同超級瑪莉吃到神奇小花就能一路開無敵衝衝衝，暢行無阻。伸手不打笑臉人、病毒最怕健康人。露出笑容、維持正向心情有助於免疫力重建。開心笑一笑，相當於為自己穿上一件隱形防護衣。

5.學習

透過學習，將成就一一解鎖。看著自己越來越厲害，這還能不快樂嗎？人類是全世界唯一一種會因為獲得知識而感到愉快的物種，好好利用這點，不管是上網學、看書學、找老師學、自學、偷學，愛怎樣學都行。我有個朋友紓解壓力的方法就是下班後去上泰文課，說泰文寫泰文讓他宛如置身心愛的泰國，什麼糟心事全都被擋在了教室外頭。

6.社交

跟實體人類互動，培養真心且美好的情誼。同哥們泡茶講古、和姊妹淘輕旅行、與夥伴們協力完成一項任務，都很愉快啊！萬一出現令你不快的社交經驗，可別跑回家生悶氣，這樣只會越來越不爽。學者研究出來以五擋一這個數據：蒐集五次快樂社交經驗，即能抵銷一次不愉快的感覺。

7.大善

即為大菩提心，意思是教別人行善，幫助他人做好事、過好生活，助人實現他的最高版本。這屬於高階利他，更有助於我執的放下。若說「利他」是直接拿煮好的菜請人吃，那麼，「大善」就像是教人種菜與烹調的方法。

洛桑醫師強調，從醫學的角度來看，不管是修「利他」，還是練習「 大善」，都有利於多巴胺(Dopamine)與腦內啡(Endorphin)分泌。你除了會快樂，還默默累積了抗氧化壓力的本錢，不僅老得不明顯，還老得很健康。

至於「學習」與「社交」這兩項，則有助於預防大腦認知功能退化，是最強的護腦心藥。以上快樂七寶，光知道沒有用，請務必親自使用看看。