流行平價服飾品牌近年在台灣爆紅，一名網友表示自己最常在Uniqlo買衣服，也很好奇大家心目中的平價服飾霸主是誰？引起網友熱議，大家一面倒狂推NET，認為衣服便宜又耐穿，雖然有時候設計沒那麼好看，但特價的價格很驚人，而且還會拿部分營利作公益，真的很不錯。

一名網友昨在PTT上發文表示，平價服飾品牌包括GAP、NET、GIORDANO、H&M以及CACO，價格稍高的ZARA不知道算不算？但他自己最常買Uniqlo的衣服，偶爾也會買GU出的連名款衣服，不知道大家心中的平價服飾霸主是誰？

貼文引起網友熱議，綜合網友的回應，發現多數人點名「NET」是霸主，「絕對秒選NET，價格不貴又會做公益」、「NET沒有之一」、「唯一支持NET ，還會把盈利一部分回歸社會，真的讚」、「NET真的便宜又好穿」、「NET買了可穿好幾年」、「NET特賣時便宜到很誇張」、「 NET真心覺得不錯」、「獨推NET」。

而第二名則是日本品牌Uniqlo，不少網友認為版型好看、款式也很多，不過最近有感覺價格越來越高，逐漸走向不親民的路線。「Uniqlo要特價買」、「Uniqlo以價錢來說算不錯，雖然台灣比較貴」、「Uniqlo越來越貴」、「Uniqlo其實不算平價了，但勝在材質不錯」、「Uniqlo稱霸台灣」。

另外也有不少網友點名其他品牌，「 Lative都是基本款，但是品質真的不錯」、「 GU最好看」、「GIORDANO用料不錯」、「我只穿HANG TEN」。