好萊塢巨星保羅沃克（Paul Walker）過去演出電影《玩命關頭》系列走紅全球，2013年卻爆出車禍離世，享年40歲。他過世後留下與前女友蕾貝卡所生的獨生女梅朵（Meadow Walker），今年8月梅朵曬出鑽戒宣布和男友訂婚，近日小倆口舉行婚禮，而重要的新娘入場橋段則由保羅沃克生前好友馮迪索（Vin Diesel）代父職牽梅朵進場，讓不少人都感動鼻酸。

保羅沃克因作品《玩命關頭》跟馮迪索結為好友，而保羅沃克生前就是寵女狂魔，曾說過：「女兒就是我的全世界」，原本梅朵跟媽媽同住，直到保羅沃克事業穩定才接女兒同住，未料父女共享天倫樂的生活才過了幾年，保羅沃克就傳出噩耗，而馮迪索之後也扛起照顧梅朵的責任，可見兩人不因死亡改變的好感情。

今年22歲的梅朵繼承了爸媽的好基因，目前從事模特兒和網紅工作，也會不時參與公益活動，今年6月梅朵在IG曬出和馮迪索、馮迪索13歲女兒哈妮雅三人合影，並寫下：「family <3」，可見將馮迪索視為親人的關係。今年7月演員路易斯（Louis Thornton-Allan）曬出和梅朵照片，表示：「最好的朋友」，梅朵親回：「我的愛」，一個月後梅朵就曬出鑽戒照片，承認與路易斯好事近。

梅朵與路易斯近日舉行婚宴，眾人在海邊舉行浪漫婚禮，梅朵穿著細肩帶露手臂禮服，戴著頭紗，在馮迪索牽引下緩緩入場，梅朵和老公離場時，眾人更大撒花瓣，派對簡單又溫馨，引來許多親友留言道賀，連「神力女超人」蓋兒加朵（Gal Gadot）也開心留下愛心符號。