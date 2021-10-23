【愛傳媒陳念初專欄】最近在nexflix看了《以吾之名》電視影集，這是一部女性復仇劇，劇中讓人看到人性上的醜惡與掙扎，最信任的人，竟是處心積慮、騙她最深的人。

劇中人物黑道老大崔武鎮，心狠手辣，在生存法則下，他成為殺人不眨眼的黑道魔頭。黑道老大也有真情的一面，但在線民的背叛下，他會加倍償還自己所付出的一切，讓背叛者死於非命。

他刻意培訓女主角宋智友（韓韶禧飾演）改名字吳惠進到警察組織內擔任刑警內應，就是為了報復女主角父親宋俊受當年擔任警方臥底的背叛怨恨，由於殺害女主角父親，一開始有點贖罪心理，讓她在社會叢林戰場裡變得最強，一位黑道老大獲得女主角的完全信任，就像自己的父親一般。

當然，戲劇的轉折高潮，就是毒品搜查隊組長車奇浩被暗殺後的真相揭露，原來，女主角的父親並沒有背叛警方，不是遭警方暗殺，反而是被崔武鎮組織所殺害。

她得知了殺父秘密後，好不容易克服角色的衝突與掙扎，回到警察的角色，也預見了真愛。

崔武鎮二度奪走了女主角最愛的人，槍殺了女主角的刑警男友全弼道（安普賢飾演），人性裡的復仇已經非角色所能容忍，最後結局，女主角單獨闖入黑道組織，自己動手為父親報仇。

這是一部緊湊沒冷場的八集劇情，戲劇張力十足。

戲劇也反射了真實人生的陰暗角落，社會上其實也充滿了線民與背叛的思維，誰是線民？誰是背叛者？不是只有警匪間的鬥智與正義邪惡之爭。從警方與黑道的分別視角來看，這是二元對立角色間的生存叢林法則。

但，真實社會裡卻是混雜的角色與利益，不會有明顯的二元對立，但仍充斥著複雜生存法則，非典型的線民與背叛者，在商場競爭與人際關係中，並非少見，也習以為常。

愛情裡，也有一個復仇方程式，有人和解不了，也變成復仇者，有人成為小三，埋了愛情關係裡的炸彈，一發不可收拾。

政治上的敵對與歷史恩怨，比較接近二元對立的場域，線民與背叛者不被容忍，事後更難和解，台灣的轉型正義未見共識，最近卻發生了插曲，威權體制下的線民新聞，竟然成為重要新聞與評論版面。

轉型正義沒有宗教的化解或領導人物的睿智，最終仍會如戲劇劇情一樣，回到人性解決，回到叢林法則的廝殺，這是社會不願看到的現實與灰色人性。

電視劇《以吾之名》當然可以找真相復仇，人性下的不得不可以找到許多情感理由，而戲劇一直都是這麼演的，這是圓滿的結局，好人不會死，壞人最終就是自食惡果。

就如多年前另一部韓劇《追擊者》劇情中，那位痛失愛女的刑警父親，由於女兒車禍致死，他自己找真相，法庭受壓力審判不出真相，最後他在法庭裡槍殺了撞死女兒的兇手，父親愛女是人性裡的感動，即使付出代價，也要衝撞不公平不正義的制度。

真實人生與民主自由多元社會，沒有這麼戲劇性，但恐怕要更有理想性與深思熟慮，才能編織這一張理性的網，社會與政治不斷破洞，或刻意讓傷口無法復原，讓二元繼續對立，領導人最終要付最大責任。

想想，線民與背叛帶給我們的啟示⋯⋯

為何幾十年都過去了，也都解嚴了，國民黨都失去兩次執政權，我們現在還在討論威權時代的蒼白故事，而且，還是沒有共識的閃回，不斷的閃回蒙太奇的手法，就顯點有點政治炫技了。

誰是加害人？誰是被害人？誰是線民？誰是威權？追求答案的同時，也相對符號了這個一直找不出標準答案的多元社會，讓曾經經歷世代變遷的人，都感到有點灰色。

最近，我也訂閱平台看了《國際橋牌社2》，在第一季劇情中，我對政治人物入戲及美國《紙牌屋》式的劇情，顯得新鮮，到了第二季，開始也會覺得政治人物入戲，就不大像戲了，政治存在於政治，戲劇還是回到戲劇，兩者之間還是有個界線。

就像歷史，時空就是一個界線，空拍不了它的全貌。閃前吧！往前走，歷史轉場要漂亮，轉型正義組織目前並無條件解決台灣歷史糾葛，轉個彎提早放下，回到我們與善的距離。

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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