洛杉磯道奇23日宣布將左投普萊斯(David Price)放入國聯冠軍戰26人名單，以代替受傷的牛棚投手喬凱利(Joe Kelly)。喬凱利在G5擔任開場投手，因為二頭肌緊繃只投了0.2局失2分退場，後來診斷是肌肉拉傷，今年球季報銷。普萊斯在外卡戰、分區系列賽都在名單裡，但是沒有被放入國聯冠軍戰的名單。

36歲的普萊斯今年例行賽登板39場，自責分率4.03，他是2012年美聯賽揚獎得主，高水準狀態一直保持到2018年。普萊斯現在已經不是全職先發投手，本季僅有11場先發，剩餘都是以牛棚身分上場。雖然自責分率不會太高，但普萊斯的表現較不穩定，道奇前幾場外卡對紅雀戰況吃緊，分區系列賽打巨人殺到G5生死戰，他都沒有機會上場。

普萊斯生涯最近一次季後賽是在2018年世界大賽，他當時還效力紅襪，投了3場（G2、G3、G5），其中先發的兩戰都贏球，對手就是道奇。最後紅襪4勝1負拿下世界大賽冠軍，普萊斯是重要功臣。

2020年2月，普萊斯與紅襪另一位奪冠功臣貝茲(Mookie Betts)一起被賣到道奇，該年因為新冠疫情球季縮水，普萊斯拒絕出賽，最後貝茲幫助道奇摘下世界大賽冠軍。簡言之，普萊斯最後一場季後賽是在2018年10月底的世界大賽G5，他還沒有在季後賽幫道奇投過球。如今道奇對勇士面臨2勝3負的背水一戰，看普萊斯能否有機會貢獻道奇。