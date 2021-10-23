針對美國與英國和澳洲建聯三國聯盟（AUKUS），及從法國手中奪得澳洲660億美元的潛艦訂單一事，中國政策科學研究會高級研究員王雲飛受訪時表示，此事可能是中法在武器、軍事演習、核電三大領域展開合作的契機。但若法國因此反而選擇向台灣出售潛艦，中國也將會對法國採取比1990年代法國售台艦機更嚴厲的制裁措施，讓法國不論是在與東方還是西方的外交合作，裡外不是人。

王雲飛表示，中法可以藉此契機在三大領域展開合作：一，中法可以探討中方向法國購買其先進武器設備，讓法方可以彌補軍貿損失的同時，還可以巧妙地對美方進行敲打。中方也可以藉機與部分北約國家打開軍事合作的窗口，雖然這並不容易，因為歐洲對中國的武器禁運措施仍然存在。

二，南太平洋的法屬波利西亞群島，其位置正好在澳洲以東、美國夏威夷以南、英屬皮特凱恩群島以西的中間位置。中法軍隊可商討在波利西亞群島附近開展非戰爭軍事行動的聯合演習，這樣法國能顯示南太平洋的軍事存在表達對美英的不滿，中國則能從側面削弱美英澳的戰略聯合；三，中法可以開展核電項目合作，聯合向其他國家推廣中法的核電技術，倡導和平使用核能，反對美英澳的核擴散舉動。

王雲飛說，法國若與中國合作，就能減少此次潛艦的軍貿損失，彰顯其外交獨立性，中方則可以藉此對美英澳進行戰略牽制。雖然當前法美關係有所緩和，但中國仍有許多戰略契機的空間可以運作，因為在國際關係裡沒有永遠的朋友也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。

但王雲飛也表示，與此同時，法國參議院「友台小組」主席李察（Alain Richard）於10月4日到11日到台灣訪問，存在著法國病急亂投醫、遊說將售澳梭魚級潛艇技術轉售台灣的可能性。1990年代法國曾向台出售「拉法葉」級護衛艦以及「幻象-2000」戰機，導致中法關係震蕩，中方關閉法國駐廣州總領事館、排除法國企業參與中國大型項目合作等措施。直至1994年，中法共同簽署了《聯合公報》，在涉台問題上做出了尊重「一個中國」原則的承諾才告一段落。

王雲飛指出，如果法方不長記性，違背中法《聯合公報》承諾，想來個堤內損失堤外補，那比美英澳針對中國發展的核潛艦還要可惡，中國一定會比1990年代採取更嚴厲的措施反擊，讓法方會落個裡外不是人的下場。