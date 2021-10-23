針對中國大陸8月進行太空極音速飛彈的試射，軍事新聞網站「DefenseNew」21日引述專家看法，強調試射並不會引發軍備競賽，真正問題是對美國的飛彈防禦與核戰略態勢產生影響。

《金融時報》日前率先披露，美軍高層暗示中國大陸在夏末秋初進行極音速飛彈試射。美國北方司令部司令范赫克（Glen D. VanHerck）日前出席阿拉巴馬州亨茲市太空與飛彈防禦研討會時，談到大陸剛剛驗證一種速度非常快的極音速載具。儘管他強調無法提供具體細節；但也表示驗證的內容無疑將挑戰現行預警系統。

美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）9月在美國空軍協會年會上警告，北京已有能力自太空進行全球打擊。《金融時報》則指出，北京似乎將分離軌道轟炸系統 (Fractional Orbital Bombardment System FOBS) 與極音速武器結合。

華府智庫傳統基金會的核嚇阻與飛彈防禦政策分析師蓋勒(Patty-Jane Geller)認為，FOBS和極音速武器的結合，對美國飛彈防禦的偵測與追蹤帶來兩大問題。

首先，美國雖然能偵測到大多數的大型火箭與飛彈的發射，但仍無法在整個軌道上追蹤滑翔載具動態，甚至無法掌握北京是否在軌道系統上部署核極音速武器。

第二個問題則是一旦該武器脫離軌道或自系統中部署，美國就面臨如何追蹤極音速武器的問題。「這是美國已經面臨的問題，由於極音速武器能以非常快的速度在低空飛行直到命中目標為止，這讓追蹤變得極為困難」。

儘管北京只是測試，卻對核戰略態勢產生影響。迄今北京仍未明確表態，要將核戰略調整為先發制人；但極音速飛彈的測試顯示北京正發展躲避預警雷達的能力，意味著他正考慮發展第一擊的戰略。

美國華府研究集團Cowen公司分析師施威澤（Roman Schweizer），則將這次事件與俄國發射史普尼克衛星相比，認為在大國競爭中，會不斷重演科技奇襲與反擊。(指蘇聯試射衛星造成美國震撼，但事後卻因此枯竭國力而為美超越，最後甚至解體。)

※對美飛彈防禦的影響

施威澤認為，極音速飛彈的測試勢必帶來預算、優先目標、資源分配與戰略的變化。對美國而言，其本土飛彈防禦已投資數十億美元；但大陸與北京的新系統卻帶來完全不同的挑戰，太空感測器與防禦系統將成為美國飛彈防禦關鍵。

蓋勒認同此一看法，五角大廈正在推動的太空追蹤層，是掌握更多太空威脅的關鍵。包括極音速與彈道追蹤太空感測器，將成為防衛來自大陸威脅的重要關鍵。

華府智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）核子政策資深研究員潘達（Ankit Panda），則認為北京此番測試將讓華府持續推動現有飛彈防禦計畫，包括自太空進行極音速追蹤，甚至是區域層級而非戰略層面的極音速攻擊與防禦能力。

潘達指出，這次測試會引發美國國內更多對軌道防禦的討論。儘管M-3 Block I在2008年針對衛星進行驗證，但迄今美國尚未明確表態考慮反衛星系統計畫。(本文持續更新)