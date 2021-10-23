澳洲在著手購買核動力潛艦的同時，還在其北部的達爾文港擴建海軍基地。美英澳之間的AUKUS三國聯盟防務協議，將能讓美英澳在達爾文部署核潛艦劍指中國大陸。目的是在減少抵達南海作戰區時間的同時，免於中國解放軍的飛彈威脅。但大陸專家指出，這也將迫使大陸在該基地建成前大力發展深海反潛戰技術，並在南海加大部署核潛艦、反潛機、轟炸機的巡邏力度。

澳洲主要海軍基地柏斯（Perth）位於澳洲西南角，距南海約有5600公里，澳洲北部的達爾文海軍基地擴建完成後，派遣潛艦至中國海南島海軍基地的距離將縮短至4000公里，相較現有海軍基地柏斯可以減少1600公里航程。除了澳洲潛艦外，美英核潛艦也能秘密部署於此，縮短核潛艦到達作戰區所需的航行距離。

目前關島是美國海軍最靠近中國的潛艦基地，距離南海約2700公里，比達爾文港距離中國大陸近1400多公里，但也相對容易受到中國解放軍的飛彈、轟炸機打擊。達爾文港擴建完成後，將成為AUKUS聯盟發起二次反擊的重要據點。

中國政策科學研究會高級研究員王雲飛受訪時表示，中國本沒有對澳洲本土港口、基地打擊的動機和計畫，但達爾文海軍基地擴建計畫根本是明目張膽地要部署核潛艦針對中國，儘管澳洲新的核潛艦要在近2040年才能全數獲得，但美國可能先租借洛杉磯級攻擊核潛艦給澳洲，讓其能盡快參與AUKUS聯盟的地區防務計畫。

王雲飛指出，一旦澳屬核潛艦出現在中國家門口，中國也會採取反制措施，首先可能會宣布在南海的渚碧礁、永暑礁、美濟礁機場永久部署運-8反潛機，提高南海反潛能力。而中國核潛艦自2017年起在印度洋顯示存在已經不是一次兩次。如果有需要，中國核潛艦也將到澳洲以西的印度洋巡航，中國轟-6轟炸機掛載巡弋飛彈飛到南海南部，也可能將澳洲達爾文港置於空射巡弋飛彈的打擊範圍之內。

美國國防部在2020年中國軍力報告中稱，中國「仍缺乏一種強大的深水反潛戰能力」。美國前國家安全副顧問馬特·波廷格稱，這無異於中國的「阿基里斯之踵」。但蘭德公司高級防務分析師德里克·格羅斯曼則認為，「美國在水下戰爭領域一直保持著對中優勢。但近年來，北京已能夠縮小這種差距」。

《南華早報》引述新加坡南洋理工大學研究員高瑞連的話報導稱，「澳洲位於南半球，比日本更遠離中國軍隊的集中打擊範圍。這為核潛艦行動提供了一定的戰略縱深。因此可以推斷中國肯定會下決心提升自身反潛戰能力，以縮小與美國及其盟友之間的水下（作戰能力）差距。」大陸海軍專家李杰亦表示，中國已在發展海洋偵察船、反潛巡邏機和（反潛）直升機方面取得重大進展。