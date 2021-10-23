百貨周年慶首波開打優惠已接近尾聲，隨之而來除了第二波的優惠以外，還有不少百貨準備正式開跑周年慶檔期，業者表示今年因著振興五倍券的加持下，周年慶業績也被帶動成長，而民眾同時亦因持五倍券消費，所以不再僅限過往以購買化妝保養品等小東西為主，而是轉而向高單價的大家電及3C用品下手，趁著周年慶優惠仍持續進行中，此次將盤點今年周年慶消費者必買的3C、家電排行榜，好為年末換家電做好準備。
今年周年慶綜合百貨業者的觀察發現，3C、家電可是熱銷之冠，像Global Mall就表示，今年周年慶業績較去年同期成長近10%之餘，當中高單價的生活家電、3C及健康器材成長幅度最高，達超過20%成長。在京站的統計中，消費者也是以五倍券搭配優惠而入手3C家電居多，為去年同期的3倍成長；統一時代百貨台北店的家電業績也成長逾50%之多，於大葉高島屋的周年慶檔期中，3C、家電的銷量也占上全館業績的10%，美麗華百樂園的頂級高單價家電平均業績亦提升了30%，反映消費者都把消費預算留在了年末周年慶等購物節中。
而今年熱銷的3C、家電商品，因著持五倍券可先省5000元，再搭配周年慶的滿額贈活動，因此各百貨的熱銷品前5名也離不開高單價的商品，包括了大尺寸電視、冰箱、洗衣機等日常常用及必備的家電以外，休閒及抒壓的按摩椅也成為了熱銷品，另外還有如蘋果、LG、OSIM、Dyson等品牌商品也相當受消費者歡迎。
在Global Mall中的3C家電前5大銷量之冠，分別就有冰箱、50吋到60吋的大型電視、水波爐、吸塵器、吹風機，業績較去年同期成長近30%，最高單筆消費金額就達30萬元之高。另外京站也透露，蘋果商品也成3C、家電類的銷售冠軍，像iPhone 13系列一周就銷上60台、Apple Watch Series 7也達1周30支的銷量，更有消費者一次就購買了3台iPhone 13 Pro及周邊商品，單筆消費金額就高達10萬5800元。
而在美麗華百樂園中，不僅蘋果相關商品的業績足足成長了80%、近3倍的成長，還有像OSIM的uDream Pro 5感養身椅雖然特價後也破20萬元，但仍在約2周的時間中銷售達500萬元的業績，還有Sony的55吋、65吋的4K OLED電視也達300萬元的業績。在大葉高島屋中，智能沙發、按摩椅更是占上家電類的營收30%的比例，統一時代百貨台北店的電視、冰箱、洗衣機亦均有破百台的銷量，可見消費者對於高單價的商品下手不手軟。
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