百貨周年慶首波開打優惠已接近尾聲，隨之而來除了第二波的優惠以外，還有不少百貨準備正式開跑周年慶檔期，業者表示今年因著振興五倍券的加持下，周年慶業績也被帶動成長，而民眾同時亦因持五倍券消費，所以不再僅限過往以購買化妝保養品等小東西為主，而是轉而向高單價的大家電及3C用品下手，趁著周年慶優惠仍持續進行中，此次將盤點今年周年慶消費者必買的3C、家電排行榜，好為年末換家電做好準備。

Global Mall新北中和店的集雅社推薦Panasonic薄型電視，原價1萬5900元，優惠價1萬3900元。（Global Mall提供）

今年周年慶綜合百貨業者的觀察發現，3C、家電可是熱銷之冠，像Global Mall就表示，今年周年慶業績較去年同期成長近10%之餘，當中高單價的生活家電、3C及健康器材成長幅度最高，達超過20%成長。在京站的統計中，消費者也是以五倍券搭配優惠而入手3C家電居多，為去年同期的3倍成長；統一時代百貨台北店的家電業績也成長逾50%之多，於大葉高島屋的周年慶檔期中，3C、家電的銷量也占上全館業績的10%，美麗華百樂園的頂級高單價家電平均業績亦提升了30%，反映消費者都把消費預算留在了年末周年慶等購物節中。

而今年熱銷的3C、家電商品，因著持五倍券可先省5000元，再搭配周年慶的滿額贈活動，因此各百貨的熱銷品前5名也離不開高單價的商品，包括了大尺寸電視、冰箱、洗衣機等日常常用及必備的家電以外，休閒及抒壓的按摩椅也成為了熱銷品，另外還有如蘋果、LG、OSIM、Dyson等品牌商品也相當受消費者歡迎。

Global Mall新北中和推薦飛利浦健康氣炸鍋升級版，原價1萬2900元，優惠價8990元。（Global Mall提供）

在Global Mall中的3C家電前5大銷量之冠，分別就有冰箱、50吋到60吋的大型電視、水波爐、吸塵器、吹風機，業績較去年同期成長近30%，最高單筆消費金額就達30萬元之高。另外京站也透露，蘋果商品也成3C、家電類的銷售冠軍，像iPhone 13系列一周就銷上60台、Apple Watch Series 7也達1周30支的銷量，更有消費者一次就購買了3台iPhone 13 Pro及周邊商品，單筆消費金額就高達10萬5800元。

而在美麗華百樂園中，不僅蘋果相關商品的業績足足成長了80%、近3倍的成長，還有像OSIM的uDream Pro 5感養身椅雖然特價後也破20萬元，但仍在約2周的時間中銷售達500萬元的業績，還有Sony的55吋、65吋的4K OLED電視也達300萬元的業績。在大葉高島屋中，智能沙發、按摩椅更是占上家電類的營收30%的比例，統一時代百貨台北店的電視、冰箱、洗衣機亦均有破百台的銷量，可見消費者對於高單價的商品下手不手軟。

統一時代百貨台北店的集雅社推薦Samsung 65吋Neo QLED 4K量子電視，推薦價9萬9900元。（統一時代百貨台北店提供）

美麗華百樂園推薦SONY 4K OLED智慧聯網電視X90J系列，推薦價4萬9900元起。（美麗華百樂園提供）

大葉高島屋的Panasonic無邊框鏡面／玻璃系列 六門冰箱(NR-F607HX)，原價9萬1900元，特價8萬2900元。（大葉高島屋提供）

統一時代百貨台北店的Dyson甲醛偵測涼暖空氣清淨機HP09，贈組合濾網，原價2萬8900元，特價2萬7900元。（統一時代百貨台北店提供）

京站推出買iPhone 13加碼送500元購物金，2萬5900元起，31日前使用紙本或信用卡綁定振興五倍券，單筆消費滿5000元、周周登錄抽5000元配件購物金。（京站提供）

京站推出買Apple Watch Series 7優惠，1萬1900元起，11月30日前享指定機款搭配指定方案現折1萬2900元、指定款表帶享8折加價購。（京站提供）

美麗華百樂園推出OSIM uDream Pro5感養身椅優惠，原價25萬8000元，特價21萬8000元，限量10份獨家贈OSIM 3D遮光眼罩。（美麗華百樂園提供）