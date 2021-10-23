大陸《人民日報》用戶端23日報導，大陸駐美國使館發言人美東時間22日稱，美國國務院亞太副助卿華自強( Rick Waters)21日在參加德國馬歇爾基金會研討會時指責中國濫用聯大2758號決議將台灣排除在聯合國活動之外，鼓吹推動台參與聯合國活動一事。有關言論罔顧事實、混淆視聽，本質就是要在國際上製造「一中一台」，公然挑戰一個中國原則，是對中方嚴重的政治挑釁，也是對國際法和公認的國際關係準則的惡意歪曲。中方對此堅決反對，已經向美方提出嚴正交涉。

陸使館發言人指出三點：

第一世界上只有一個中國，無論過去、現在還是將來，台灣都是中國領土不可分割的一部分，而不是一個獨立主權國家。這是鐵的事實，也是國際社會的廣泛共識，並且得到一系列國際條約和協議的確認。1943年中美英發表的《開羅宣言》規定，日本所竊取於中國之領土，例如滿州、台灣、澎湖列島等歸還中國。1945年，《波茨坦宣言》重申《開羅宣言》之條件必將實施。任何挑戰一個中國原則、在國際上製造「一中一台」、「兩個中國」的圖謀都不可能得逞。

第二，聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織。《聯合國憲章》第4條明確規定，唯有主權國家才有權成為聯合國會員國。1971年10月25日 ，聯合國大會通過2758號決議，中華人民共和國在聯合國的席位和一切合法權利得以恢復，聯合國及其所屬機構驅逐了台灣當局的代表。台灣作為中國領土不可分割的一部分，根本沒有資格加入聯合國。美方官員的有關錯誤言論，是蓄意歪曲和真正濫用2758號決議，是對國際良知和聯合國權威的挑戰和褻瀆，應當受到國際社會共同譴責。

第三，美方一邊口口聲聲說堅持一個中國，一邊不斷變換手法提升美台關係，助台拓展「國際空間」，為台獨勢力撐腰打氣，充分暴露美方「以台制華」的冷戰思維和險惡圖謀。中方正告美方，不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力，不要站在14億中國人民的對立面。敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，在台灣問題上謹言慎行，不向台獨分裂勢力發出任何錯誤信號，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。