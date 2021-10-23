速食店講求方便快速，不少餐點會預先準備好一定的量，要求現炸恐增加店員的負擔，對此，一名麥當勞員工說，不少奧客要求薯條現炸，而他的做法就是將已炸好的薯條，倒入油鍋中幾秒再撈起。影片曝光2天就吸引239萬人朝聖，不少人大讚原PO是天才，另有內行網友透露，想要現炸的薯條，最快的方式就是跟店員說「我要去鹽薯條」，不過要有耐心等待就是了。

一名在麥當勞工作的男子拜爾斯（Deandre Byars）近日在抖音（TikTok）上分享影片說「當你要求麥當勞現炸薯條。」從畫面中可見，他將已炸好的薯條重新倒入油鍋，間隔幾秒後迅速撈起，表示這就是客人要求的「現炸」薯條，貼文末還特別標註「不要再當奧客！」

影片吸引將近239萬人朝聖，引起網友熱烈討論，「事實上，只要薯條是熱的就好了」、「其實只要薯條不濕軟，怎麼樣都好啦」、「這真是太天才了」、「最好笑的是，有客人要求你現炸薯條，但等了幾秒就會問你好了嗎？」、「有些人要現炸又沒有耐心等」、「我也會這樣做，太聰明了」。

但有部分網友不認同原PO的行為，認為這本來就是他的工作，領了薪水就好好做，顧客要求你現炸薯條根本沒毛病。「做好自己的工作很難嗎？」、「幫忙現炸薯條是你的工作」、「領了薪水就要工作」。

另也有內行網友透露，如果想要吃現炸的薯條，最好的方式就是跟店員說「我要去鹽薯條」，保證每次都會是現炸，比起要求店員現炸薯條有用的多了。