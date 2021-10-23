高雄鹽埕區「城中城大樓」14日凌晨發生大火，造成46死、41傷慘劇，引發全國關注。國民黨立委陳以信表示，1995年台中衛爾康西餐廳大火造成64人死亡，時任總統李登輝公開向全國人民道歉，李不僅要求法務部長徹查到底，就連台中市長也遭監察院彈劾並停職，讓他不禁想問總統蔡英文：「這次高雄城中城大火，46位國人不幸罹難，難道不值妳向全國人民道歉嗎？」

陳以信22日在臉書發文指出，當年衛爾康西餐廳大火造成64人死亡，當時的總統李登輝公開向全國人民道歉，並要求法務部部長馬英九徹查此案到底，台中市市長林柏榕也遭監察院彈劾並停職，讓他忍不住想問蔡英文：「這次高雄城中城大火，46位國人不幸罹難，難道不值妳向全國人民道歉嗎？」

不僅如此，陳以信更質疑：「尤其高雄市市長陳其邁的責任在哪裡？該負的政治責任與行政責任在哪裡？」陳強調，高雄城中城大火是長年沉痾，國民黨團已向監察院控告陳其邁瀆職，現任監察院院長陳菊曾擔任12年高雄市長，她的責任也該被監察院追究，陳菊應立即請假迴避接受監察院調查。

此文發出後獲得近2000個讚，網路反應熱烈，網友紛紛留言：「贊成陳以信委員說的，陳其邁市長應該下台！蔡英文應該道歉！」、「他們不覺得自己是執政黨，他們是獨大黨，『我說了算』的意思！」、「寄望塔綠班政客調查，保證沒有任何違失，因為綠色是不會錯的，是無罪的」、「立委您想監察院若調查，那結果呢？可想而知，All Pass！」