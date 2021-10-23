小S與好姊妹賈永婕近來到台東參加公益活動，不過有網友看到小S照片後，好奇表示是否懷有第四胎，這讓賈永婕尷尬直呼：「完蛋了，她會揍我老公，我老公的拍照技術真的很差」，接著PO岀新照澄清「是平的啦」，希望不要再繼續造成誤會。

小S日前被拍到肚子微凸，讓網友懷疑是不是又有孕，即便賈永婕強調是老公拍照技術太差的緣故，似乎無法消除網友的疑慮，接著更曬岀與小S多張合照，只見小S側身入鏡，肚子不像前天一樣凸出，反而是相當平坦，讓她表示：「是平的啦！她沒有懷孕啦，王兆杰真的是手殘王」，接著更曬岀兩人在機場飛奔的照片，再次強調小S真的沒有懷孕。

不過網友留言卻紛紛歪樓：「美國有短跑選手，懷孕也跑超快的」、「還沒三個月⋯⋯沒問題，大家懂的」、「屍速列車的孕婦也跑超級快的」、「一直強調沒懷孕，結果好像沒比較好的樣子」、「不管男女再生一個也不錯啊」、「公益小S是不會穿連身的？除非…………」、「建議你老公去當狗仔，專門摧毀女藝人」。

小S在網上為出征東京奧運的中華隊選手加油，遭陸網友出征，當時賈永婕第一個跳出來力挺，除了表示很愛小S之外，更強調只要有捐贈或公益，小S永遠都是第一個挺她，而且都是說到做到，讓網友大讚她是真朋友、患難見真情。