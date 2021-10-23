針對英國國防大臣華勒斯21日在布魯塞爾出席北約會議期間警告北京，侵擾台灣防空識別區很危險，有可能引爆軍事衝突一事，中國大陸駐英國使館發言人22日（當地時間）發表聲明，對英方官員此舉表示強烈不滿和堅決反對。

該發言人聲明指出，台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分。當前台海局勢複雜嚴峻的根源是「台獨」分裂勢力勾連外部勢力，不斷進行謀「獨」挑釁。中國軍隊進行戰備巡航是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動，完全正當合法，無可指摘。

該發言人重申，台灣問題純屬中國內政，任何外部勢力無權干涉。中方堅定不移反對「台獨」勢力分裂活動，堅定不移反對任何外部勢力插手台灣問題。中方完全有決心、有信心、有能力挫敗一切「台獨」圖謀，捍衛國家主權、安全和領土完整。

該發言人最後鄭重指出，中方強烈敦促英方恪守一個中國原則，謹言慎行，不以任何方式干涉中國內政。