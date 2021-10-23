資深媒體人陳文茜昨(22日)在臉書指出，日前在家裡突然昏倒，整個人已經一半失去知覺，愛犬慌張地不斷在她身上跳過來又踩過去，結果卻似乎意外地救了她一命。國民黨副祕書長羅智強今(23日)在臉書指出，「祈願文茜姐，健康平安」。該篇貼文曝光一小時的時間，已有萬名網友按讚，更有不少人紛紛湧入留言。

陳文茜昨提到，當時眼前一片黑，昏倒了，等打開眼睛，自己還在家中，不是醫院，躺平在浴室地板，那個冒失揑她鼻子的，不是醫生，是愛犬「西西里島」。愛犬看著她倒下，不只助理緊張，愛犬也很慌張，於是八分鐘內，一會兒咬她左耳，一會兒踩在身上咬鼻子，一會兒咬右耳，急得不得了，不斷的跳過來又跳過去。

陳文茜透露，振興醫院院長魏崢開玩笑「西西里島可能剛好幫妳做了CPR，因為狗狗的體重6公斤，在身上踩來踩去，跳過來跳過去，正好恢復妳的血液循環」。後來西西里島寧可放棄玩耍機會，守在她身邊，這也讓陳文茜相幫感動。

羅智強今則在臉書寫下，近年來文茜姐飽受病痛之苦，她成功對抗肺腺癌，但仍持續承受自體免疫系統攻擊，雖然不得不與疾病纏鬥，但始終堅強以對，盡心準備每一集節目，把精彩的內容及最佳的自己呈現在觀眾眼前，並大力宣導肺癌早期篩檢，提醒大家對自我健康的重視，因此祈願對方健康平安。

此篇文章曝光一小時的時間，已有萬名網友按讚，不少人都留言寫下，「加油，願早日康復」、「祝美麗智慧勇敢的她，克服病痛」、「堅強的女性」、「說真話的人不多了。希望妳繼續為世間道出真相」。