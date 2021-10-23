美國近期放寬邊境管制，國際旅客若完整接種美國核准、世界衛生組織（WHO）認可的6款疫苗都可入境，但不包含台灣的國產疫苗（高端）。衛福部長陳時中10月9日表示，台灣還是屬於美國的綠色名單，沒有受到限制。對此，資深媒體人李艷秋感嘆，儘管陳時中這樣說，但事實是美國入境的新規定，硬生生打臉蔡政府。

李艷秋今（23日）在臉書發文表示，雖然政府還在硬拗台灣是美國的綠色名單，入境不受限，但事實恐怕就是這樣了：11月8日以後，沒有打滿2劑疫苗，或打高端的人，進不了美國。

李艷秋直言，「我們必須面對兩個現實」：首先，高端不在美國認可的疫苗名單內，已打高端的75萬人又無法混打其他疫苗，該怎麼辦呢？李稱，衛福部長陳時中說，全世界又不只有美國，壯哉斯言，但目前高端的全世界不只沒有美國，也沒有歐洲、日本、韓國，有的是印尼、帛琉及紐西蘭。

當政府強推高端的時候，李艷秋指出，太多人質疑打高端將來出不了國，應該按部就班取得國際授權才是。當時政府卻操作「打高端=愛台灣」，用救命疫苗搞分裂，小英政府全球唯一。現在打高端真的出不了國，怎麼辦呢？

其次，李艷秋表示，要完整接種才能入境美國，但目前全台的兩劑接種率只有2成，近8成的人出不去，陳時中說年底拚6成，就算拚成功，也還有4成的人沒打或只打一劑，而這個族群剛好就是30至50歲打疫苗不斷被插隊，卻最需要拚天下的主力。在全球復甦的關鍵時刻，在各個國家頭角崢嶸、搶佔灘頭的時刻，他們卻被困在島上，他們錯過人生重要的機會，台灣也錯過再出發的契機。

李艷秋批評，美國入境的新規定，硬生生打臉蔡政府。當全世界都在迎接疫後新時代時，台灣依舊進不來、出不去。不過沒關係，台灣人順從又健忘，就繼續瘋五倍券的中獎遊戲吧！