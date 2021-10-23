儘管溜馬中鋒透納貢獻生涯新高40分，不過巫師就是不想丟掉這場主場勝利！丁維迪正規賽最後關頭連進兩顆三分球幫助巫師神奇追平，接著延長賽他又投進關鍵三分球，帶領巫師135比134逆轉擊敗溜馬，漂亮取得開季2連勝，也送溜馬2連敗。

由於主力射手畢爾臀部受傷缺陣，巫師幾乎把進攻重心放在丁維迪與庫茲馬兩名新加盟球員身上，面對透納凶猛火力，打到正規賽最後關頭，巫師還以6分落後，可是丁維迪連續投進兩顆三分球，把比數追成123平，溜馬無奈被逼入延長。

來到延長賽，溜馬一開始就打出6比0，不過巫師也在丁維迪帶領下，打出11比2反撲，甚至靠著貝坦斯最後35秒投進打破平手僵局的三分外線，庫茲馬也在最後6.7秒兩罰中1，提前確保巫師勝局，就算布羅格登投進三分球也沒用。

巫師贏球功臣丁維迪貢獻全隊最高34分，外加9助攻、6籃板，庫茲馬也拿26分、11籃板，看來他在新東家適應不錯，奈托18分；透納除了拿下生涯新高得分，更有10籃板、3火鍋，沙波尼斯與布羅格登各有28分，菜鳥射手杜阿特15分。