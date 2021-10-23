國內新冠疫苗人口涵蓋率逾6成5，換言之仍有逾3成的民眾未接種第1劑，可能是擔心接種後發生不適而卻步。疾病管制署今天舉辦「COVID-19疫苗與心血管疾病臨床處置研討會」，針對接種後可能出現的暈針、過敏反應，由心臟科醫師解析，並提醒民眾勿因噎廢食，應積極接種新冠疫苗。

目前國內新冠疫苗第1劑以BNT為主。馬偕兒童醫院兒童心臟科醫師李必昌分享美國2020年12月開始接種BNT疫苗，12月14日至23日共施打190萬劑，共21人發生過敏反應，發生率大約百萬分之11，20多歲至60多歲皆有，平均在接種後13分鐘發生，86％的病人發生在30分鐘內，全數病人經過治療後皆已恢復。

疾病管制署今天舉辦「COVID-19疫苗與心血管疾病臨床處置研討會」，由心臟科醫師解析接種後可能出現的暈針、過敏反應。（圖取自疾病管制署）

接種後過敏反應以皮膚症狀為主，包含紅疹、蕁麻疹、腫、熱、癢等，另外呼吸道方面包括咳嗽、哮鳴、喘鳴、呼吸困難、胸痛、胸悶、喉嚨緊縮、吞嚥困難、鼻塞；腸胃道部分，可能出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛；心臟血管方面像是頭暈、頭重腳輕、蒼白、暈厥、休克；神經學方面，病患會覺得憂鬱、焦慮、自覺快要死掉；也有部份患者出現尿失禁、子宮攣縮。

李必昌指出，嚴重過敏反應在任何疫苗都可能出現，但發生率極低，特別是新冠疫苗接種點的醫護人員，都需要了解可能出現的症狀或如何處置。他建議打完疫苗後應觀察15分鐘以上，高危險群須觀察30分鐘至1小時；如果民眾曾發生接種後過敏反應，應先向過敏科醫師諮詢檢查後再打疫苗。

而國內新冠疫苗開打以來也陸續傳出暈針的個案。李必昌說明，暈針在醫學上稱為「迷走神經反應」，各年齡層都有可能，但以年輕族群較多，可能在打針前、打針當下或是打針後5分鐘內發生，從發生時間來看，和嚴重過敏反應有所區別。

李必昌提醒，迷走神經反應主要是疫苗注射的疼痛、緊張情緒、脫水、久站導致靜脈回流減少、頸動脈竇較敏感等因素，導致副交感神經抑制心臟跳動、交感神經讓血管放鬆，使血壓降低。他強調，暈針其實並不嚴重，但需要注意的是昏倒時可能撞擊到頭部或發生其他意外，他也呼籲民眾不需要因此阻礙疫苗接種。

如何預防暈針？李必昌提醒，流汗會導致身體輕微脫水，因此接種場所應該保持通風、不燥熱，以免加重暈針；如果在注射前已經發生頭暈，可以安排躺下來注射。接種前可以先深呼吸，保持心情放鬆，設法轉移注意力，不可空腹，前一日請勿飲酒、熬夜、過度疲勞，盡量有人陪同或搭車，不要自行走路、騎車或開車前往接種。

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