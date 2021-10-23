當地時間10月21日，歐盟對外行動署發言人發表聲明，對香港部分區議員被取消資格或辭職表達關切，呼籲中方尊重香港高度自治。10月22日，中國駐歐盟使團針對歐盟對外行動署發表涉港聲明作出回應，要求歐方立即停止以任何方式干預香港事務和中國內政。

中國駐歐盟使團發言人指出，公職人員宣誓效忠國家制度是國際通例，包括歐洲在內，沒有一個國家會允許包括議員在內的公職人員違背誓言、背叛國家。香港區議員須宣誓擁護香港基本法，效忠香港特區，符合香港基本法的法律要求。

發言人表示，香港特區政府依照基本法及其公職人員參選、任職有關規定，對部分未能符合相關法律要求的區議員判定其宣誓無效，取消其區議員資格，是完全正當的決定。

發言人表示，隨著香港國安法實施和特區選舉制度的完善，香港社會恢復穩定，經濟發展重回正軌，廣大香港民眾各項合法權利和自由得到更好保障，得到了香港市民的廣泛擁護和支持。

發言人重申，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政。歐方應切實遵守國際法和國際關係準則，尊重法治原則，摒棄雙重標準，立即停止以任何方式干預香港事務和中國內政。