高雄一名人夫在就讀醫學系與一名女同學小花（化名）有舊情，豈料事過境遷，小花在丈夫過世後，反過來追求人夫。正宮某次看到人夫的手機跳出小花的訊息，上頭寫著，「我愛你」、「你讓我感覺我真的像女人」等語，才驚覺婚姻出現裂縫，憤而向小花提告求償600萬元。高雄高分院認定，判小花要賠60萬元定讞。

判決書中，正宮指控，丈夫阿龍（化名）與小花為醫學系同學，現均為醫生，但小花明知男方已有家室，卻仍在2018年11月間打電話給阿龍，哭訴自其配偶過世後受夠母親、婆家的情緒勒索，希望她喪夫後的第一次能獻給阿龍，兩人見面後發生愛撫。

正宮指出，2019年1月間小花再次致電給阿龍哭訴，兩人相約在澄清湖的停車場見面，小花一見到阿龍就貼上去，拉著阿龍的手去摸她的胸部，同時也伸手撫摸阿龍的生殖器，進而發生性關係。

同年7月間，阿龍忘記將手機帶出門，期間手機響起，正宮憂心有要事會漏掉聯繫便拿起查看，豈料卻看見讓她心碎的訊息，因為小花傳送，「我愛你」、「想你」、「縱使你我之間沒有床，你還是我最想的那一個人」、「你讓我感覺我真的像女人」等親密對話。正宮才驚知婚姻被介入，質問阿龍後，其才坦承自2019年1月至7月，每月至少會與小花發生一次性關係，正宮憤而向小花提告求償600萬元。

對此，小花辯稱，她並無做出正宮所指控之事，也有許多位異性好友與4名子女，無理由也沒時間去妨害他人家庭，且與阿龍的對話只是朋友間的簡單對談。

案經上訴，二審高雄高分院法官認為，小花曾向打電話向正宮致歉，稱自己「不該踩過那條線」、「從頭到尾都錯了」等語，其與阿龍的對話均顯示兩人有發生性關係，顯見已侵害了正宮的配偶權，審酌情節等，維持原判，小花仍須賠償60萬元定讞。