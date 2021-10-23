基進黨立委陳柏惟現身立刻遭媒體包圍。（中時新聞網影音截圖）

龍井區龍峰國小投開票所投票人數眾多，基進黨立委陳柏惟等前方約5人投完票後，才輪到他。（中時新聞網影音截圖）

基進黨立法委員陳柏惟罷免案於今日（23）上午8時起投票，陳究竟能否續任立法院第10屆台中市第2選舉區立委，結果今晚就會揭曉。陳柏惟今日上午9時30分左右現身投票，由於等候媒體與投票民眾眾多，經一番推擠才順利入投票所內。陳柏惟受訪前突轉身用手擦臉，自稱是「注重儀容」，並表示自己昨晚「沒有睡到飽」。

陳柏惟今日上午約9時30分赴龍井區龍峰國小投開票所投票，一現身立刻遭媒體包圍，被問到「昨晚睡得好嗎？」陳雙手抓起黑色手拿包，回應：「先讓我投完，我投完會給大家問。」因媒體人數實在太多，現場不時有人大喊「靠右一點！靠右一點！往旁邊！」

現場等候媒體眾多。（中時新聞網影音截圖）

台中今日天氣陰冷，但現場投票人數仍不少。陳柏惟進入投票間後，前方有一條排隊隊伍，等候前方約5人投完票才輪到他。

陳柏惟投完票後準備接受媒體聯訪前，突然轉身用手不斷擦臉部，媒體問此動作是何意時，陳比了比自己的臉表示：「沒有啊，注重儀容。」被問到昨晚睡得好嗎，陳表示：「沒有睡到飽。」陳也透露，團隊內有派人去區內投票所觀察現場狀況，他應該會去團隊坐陣，下午若造成大家的困擾就不會去。

基進黨立委陳柏惟接受媒體聯訪前，不斷眨眼、皺眉。（中時新聞網影音截圖）

基進黨立委陳柏惟接受媒體聯訪前，不斷眨眼、皺眉，後突轉身擦拭臉部。（中時新聞網影音截圖）