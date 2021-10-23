一名邱姓男子在臉書上認識一名10歲女童，雙方透過通訊軟體聊天後，發現兩人都有共同玩某網路遊戲認識，邱男見他年幼可欺，竟以贈送虛擬寶物為誘因，誘騙女童自拍胸部、下體裸照給他觀賞，女童在虛擬寶物利誘下，竟在住處自拍6張裸體照給邱男，經女童母親察覺，一怒下報警提告；桃園地方法院審理後，判處邱男期徒刑1年，仍可上訴。

根據判決書記載，邱男於民國109 年6 、7 月間，經由網路遊戲結識一名10歲女童，竟然於同年8 月4 日至5 日利用Facebook（下稱臉書）之通訊軟體MESSENGER ，應允以贈送網路遊戲中「祭司金皮引路人」、「醫生的雨中曲」等虛擬物件作為交換條件，引誘女童行拍攝裸照給他。

涉世未深的女童聽聞後，竟偷偷持手機自行拍攝其在浴室內裸露胸部及下體部位照片6 張，並以通訊軟體MESSENGER傳送給邱男觀覽，事後遭到女童母親發覺，一怒之下向警方報案。

法官調查時認為，女童使用手機自拍時，為未滿12歲之兒童，且自拍之裸露胸部及下體等身體隱私部位之數位照片，足以刺激、滿足人之性慾，並令一般人感覺不堪，引起羞恥、厭惡感而侵害性的道德感情，屬兒童及少年性剝削防制條例第36條所規範之製造猥褻行為之電子訊號罪。

但邱男向法官表示，案發後，他已將這些照片刪除，而且沒有存檔，事後檢警也未發現有存檔之事實，因此認定照片均已刪除不存在。

法官審理後審酌，邱男明知女童未滿12歲，思慮未臻成熟，仍製造女童為猥褻行為之電子訊號，對於女童之身心健康與人格發展有不良影響，但邱男犯後坦承犯行，判處有期徒刑1年，仍可上訴。