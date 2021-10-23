大陸《證券日報》23日報導，大陸國家發展改革委價格司22日召集中國煤炭工業協會和部分重點煤炭企業開會，研究制止煤炭企業牟取暴利、保障煤炭價格長期穩定在合理區間的具體政策措施。這是19日以來，短短4天時間，發改委連續第9次發文，旨在做好煤炭市場保供穩價工作。

大陸近來煤炭價格快速上漲，連創歷史新高，大幅推高下游行業生產成本，對電力供應和冬季供暖產生不利影響。

《證券日報》報導，無錫數字經濟研究院執行院長吳琦表示：「10月份以來，隨著穩供增產等一系列政策的落實，煤炭供應緊張形勢已得到較大緩解，但很多地區煤炭庫存仍處於低位，高企的煤價也對電力企業生產和北方冬季供暖造成較大壓力。」究其原因，除了供需失衡之外，也存在煤炭企業違規經營、煤炭市場炒作的問題，比如停產停銷、銷售價格過快上漲、哄抬價格等。

為做好煤炭市場保供穩價工作，發改委19日連發三文，研究依法對煤炭價格實行干預措施，組織召開煤電油氣運重點企業保供穩價座談會，以及在鄭州商品交易所調研強調依法加強監管、嚴厲查處資本惡意炒作動力煤期貨。

大陸發改委20日再次連發三文，介紹相關部門主要負責人帶隊赴河北省秦皇島市、唐山市督導煤炭保供穩價工作，以及赴河南煤炭儲配交易中心鶴壁園區調研時，強調嚴厲打擊煤炭現貨市場哄抬物價、擾亂市場經濟秩序行為。

《證券日報》報導，北京師範大學政府管理研究院副院長、產業經濟研究中心主任宋向清表示，當前做好發電供熱用煤供應以確保人民群眾溫暖過冬的任務緊迫，發改委連番出手也說明大陸致力於煤炭市場保供穩價態度堅決。

大陸發改委21日發文，組織開展煤炭生產、流通成本和價格調查；22日再發兩文，表示對發布「陝西省榆林市部分煤礦停產停銷，少數煤礦繼續漲價」等涉煤造謠資訊行為將依法嚴肅懲處；發改委價格司召集中國煤炭工業協會和部分重點煤炭企業開會，強調煤炭企業要自覺依法規範經營，合理制定價格；對違反現行制止牟取暴利規定的價格違法行為，將依法予以嚴厲處罰。同時，近期發改委價格司將派出多個調查組，赴煤炭主產省實地調查煤炭生產、流通企業的成本和利潤情況，為研究確定煤炭價格合理區間提供參考依據。

吳琦指出，當前的政策措施有利於緩解煤炭量緊價高的問題，但如果要保障煤炭價格長期穩定在合理區間，關鍵還是要理順煤電價格關係，煤炭價格調整需要與電價市場化機制改革協同推進。