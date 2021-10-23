央視新聞報導，據不完全統計，截至10月21日，大陸全國北京、廣東、浙江、湖北等17個省（自治區、直轄市）已陸續開啟新冠疫苗接種加強針接種。早在9月份，浙江、河南兩地就已啟動新冠病毒疫苗加強免疫接種工作。隨後，北京、廣東、湖北、福建、安徽、廣西、江蘇、山東、海南、山西、陝西、貴州、黑龍江、遼寧、西藏等多地也陸續啟動新冠疫苗加強針接種。

報導稱，目前新冠疫苗加強接種地區預約方式各地有所差異，大多數地區接種前需要提前進行預約，個別地區不用預約就可以接種，而部分地區尚未開放個人預約。

北京市朝陽區疾控中心工作人員表示，「北京全市都已啟動新冠疫苗加強免疫接種。不過，目前個人預約管道暫未開啟，現階段只限於各單位、重點社區、高風險行業集中組織預約才能進行接種。」

在廣東，廣州市各區接種點也已開始新冠疫苗加強針接種，直接攜帶身分證到最近的接種點進行接種即可。「無須提前預約，已經接種不活化疫苗或腺病毒載體疫苗滿6個月的18歲以上人群，均可進行加強針接種。」

遼寧省新冠疫苗加強針自10月15日開始啟動，其中，瀋陽市新冠疫苗加強針自10月18日正式開打，截至10月20日16時，瀋陽全市已有2.03萬人完成了加強免疫。

「加強接種需要提前預約，高風險人員優先接種，其他符合條件的有意願的居民也可以就近到原先基礎新冠疫苗接種點進行諮詢。」沈河區朱剪爐社區衛生服務中心工作人員表示，接種點的工作人員都已經打了加強針，現在社區衛生服務中心主要是服務集體組織接種對象，比如農貿市場人員、教師等。

在湖北，目前已有武漢、襄陽、宜昌、黃石、十堰、孝感、神農架林區等地組織開打新冠病毒疫苗加強針，湖北省武漢市衛健委工作人員表示，目前個人預約管道已開放，建議市民先打電話到就近社區服務點提前預約。根據湖北省衛健委消息，截至10月10日，全省已有4.071萬人完成加強免疫接種，其中，武漢市已優先對金銀潭醫院和機場等重點區域的高暴露風險人員實施加強免疫。

「加強接種選用的疫苗一般是與此前進行接種的新冠疫苗種類、廠家都是一致的，系統上可以進行查詢，加強接種是在已接種過的原疫苗基礎上進行的加強免疫。」 10月21日，湖北省婦幼保健院光谷園區預防接種工作人員表示，近期也是流感疫苗的高峰接種階段，如果在新冠疫苗接種前已經進行了流感疫苗的施打，需要注意要間隔14天以上才能接種新冠疫苗。

在疫苗的選擇上，根據各地公告，目前可用於實施加強免疫接種的疫苗有國藥中生北京公司、北京科興公司、國藥中生武漢公司的滅活疫苗和天津康希諾公司的腺病毒載體疫苗四種。

國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉在國務院聯防聯控機制召開的新聞發佈會上提到，建議三類重點人群開展加強針接種：輸入風險高的，比如海關、邊檢、航空、隔離點、定點醫療機構等單位工作人員；免疫功能相對較低的人群，以及60歲以上的人群；由於工作、學習、交流的需要，要去境外疫情高風險地區或者國家的人群，這三類人群在全程接種新冠疫苗滿6個月後，可以開展加強免疫。

實際接種工作中，北京、湖北、廣西、福建等地在公告中都已明確優先開展重點人群接種，而山東濟南、安徽合肥、黑龍江綏化等並未明確畫定重點人群的限制。