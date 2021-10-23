新北市最大規模疫苗接種開跑，同時施打AZ、莫德納及BNT，第12輪共計98萬人符合資格，第一階段22日至27日共48.3萬劑，第二階段28日至11月3日，平均一天接種達8萬人，因此開設最大型的五股工商展覽館，以因應龐大的接種量能需求，新北市長侯友宜今上午前往視察並感謝醫護同仁辛勞，發現其中不少外縣市民眾也到新北施打，他歡迎大家到新北施打，只要新北市做得到願意多做一點。

對新北展開第12輪疫苗施打，侯友宜說，新北市是六都醫護比例最低的城市，但向心力很好，第12期疫苗接種三種疫苗齊開打，加上疫苗數量最多，是醫護負荷最大的一次挑戰，新北平均每天要施打8萬劑，光這6天要打48萬劑，共安排496個社區、醫療院所施打站，方便民眾施打，五股工商展覽館今開出5500個名額。

五股工商展覽館疫苗接種站由亞東醫院醫療團隊進駐協助，預計今完成5500人施打。（陳慰慈攝）

侯友宜表示，發現除新北市民，台北、宜蘭，甚至還有其他外縣市民眾也來施打，他歡迎大家到新北施打，並感謝每天每人得打200到300針的醫護同仁辛勞。

另被問及是否擔心第12輪疫苗施打出現棄打潮？侯友宜說，這輪施打不管是AZ、莫德納、輝瑞，到目前為止新北的施打率都超過97％，五股工商展覽館更是近100％，未出現棄打潮，民眾還是非常踴躍、樂於來施打疫苗。

五股工商展覽館疫苗接種站由亞東醫院醫療團隊進駐協助，亞東醫院表示，此場地共出動60名醫護同仁，加上醫院及其他接種處今共動員超過140名醫護，預計今完成1.2萬人施打。

新北市衛生局指出，中央公費疫苗預約平台截至20日中午12時預約結束，五股工商展覽館開出可預約量3萬5千人，預約率近100％，今就有5500人已預約接種BNT第一劑疫苗，提醒預約成功的民眾，確認接種地點，備妥身分證及健保卡依照預約的時段前往施打，以避免人潮擁擠及群聚，現場等待時，請全程戴口罩及保持社交距離。