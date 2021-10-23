民進黨籍新竹市長林智堅、基隆市長林右昌，近期分別拋出縣市合併議題，遭質疑是為選舉連任考量，也讓縣市合併議題受到關注。針對縣市合併，民眾黨立委蔡壁如近日要求內政部提供2010年時縣市合併後的檢討報告，沒想到卻僅收到四張A4的口頭檢討報告，蔡壁如痛批，執政黨竟如此傲慢，竟把國家區域劃分重要大事，變成政黨選舉的遊戲。

蔡壁如指出，疫情期間，為了釐清我國的疫苗政策及疫情發展，其辦公室向衛福部索資多次，已讀不回。現在疫情稍緩，她向內政部要求縣市合併檢討報告，竟然只得到4頁敷衍了事的口頭報告，這個政府如此傲慢。

蔡壁如說，選舉是一時的，國家治理至少必須考慮到未來30年、50年，甚至100年的發展，但是，最近不論是竹竹併、雲嘉嘉併，還是北北基併，她看不到遠景，只聽到空口白話。

2010年五都合併升格時，台南縣要求維持鄉鎮市自治，寫明在合併計劃書，也經縣市兩個議會通過，內政部當時承諾要在兩年內提出檢討報告，但已經過了11年，蔡壁如質疑這份檢討報告在哪裡？

蔡壁如認為，縣市合併爭點包括合併後是否加大城鄉差距，導致偏鄉更加邊緣化，經費增加或減少，生活圈的縫合，市政府有變得效率更高嗎，規模經濟發揮多大的整合綜效，有沒有帶動鄰近縣市發展，讓區域具備國際競爭力，還是反而產生磁吸效應，這些都需要扎實的調查和研究，讓科學證據說話，而不是靠兩片嘴皮子吹牛、鬥嘴。

蔡壁如強調，國家政策要兼顧民意、專業與價值，展現出國家治理的格局，更不能只為了一個人的官位，胡搞瞎搞，呼籲內政部盡快啟動合併升格後的全面檢討和研究，特別是原本台南、高雄、台中縣區的草根民意，這樣才能避免再重蹈覆轍，建立最佳的地方自治架構。