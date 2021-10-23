前立委朱高正因不敵大腸癌過世，享壽67歲。名醫沈政男在臉書回憶，大學聯考前曾去聽朱高正演講，幾乎不能專心念書，因為腦海裡一直在回想他的演講內容，還有他白天在立法院跳上桌子，以雷霆萬鈞之勢震撼議場的畫面。

沈政男提到，在1986-1987時朱高正在雲林參選立委，才三十出頭歲，也沒有任何名氣，卻是很快在鄉下地區捲起千堆雪，引來無數崇拜者。他當選立委以後，跟著民進黨或其他黨外人士，也是到處演講。沈政男說，他記得自己就在台中光復國小外操場，聽了好幾場朱高正的演講。他的嗓音大港宏亮，手勢與表情激動，口條流暢，抑揚頓挫極其自然生動，加以批判當時大家深惡痛絕的國民黨毫不手軟，講得大家熱血沸騰。

沈政男認為，黨外時期，蘇貞昌、謝長廷與陳水扁，這三人最會講，優勢分別是氣勢、幽默與犀利，而朱高正，兼有三者之長。真的，他記得那時要考大學了，聽了朱高正的演講以後，幾乎不能專心念書，晚上來到了台中文化中心圖書館，一直在回想朱高正的演講內容，還有白天在立法院跳上桌子，以雷霆萬鈞之勢震撼議場的畫面。民主戰艦的封號，就是這麼來的。但沈政男也感慨，能放不能收，演變到最後議場掀起打架風潮。

沈政男直言，朱高正以他那無人能及的氣勢，煽動了無數選民的政治熱情，也加快了政治改革的腳步，他對台灣民主有其相當的正面貢獻，可惜沒能再持續付出，有點可惜。

1988年朱高正（右）在一場造勢活動，吸引成千上萬民眾。(本報資料照片)