運勢命理網站「風水大師FM」分享，生肖屬蛇、鼠、虎、兔、馬的人在霜降期間運勢最旺，事業運、財運都上漲，過著快樂沒煩惱的好日子。

▍1.生肖蛇

屬蛇人在霜降期間頭腦更加清晰，能夠迅速適應環境，辦事順利，做出的成果非常亮眼，讓大家欽佩不已。霜降後運勢明顯上漲，財運旺，凡事發展順順利利，還有出門見喜的好運，這段時間有口福，有機會享受大餐，心情愉悅。

▍2.生肖鼠

數鼠人霜降期間事業運特別旺盛，只要付出就能獲得回報，可以好好展現自己的實力，將有貴人出手幫忙，得到升職加薪的的機會，這段時間非常有衝勁，做事容易成功，過著心想事成的好日子。

▍3.生肖虎

屬虎人霜降期間運勢暴漲，身邊好事不斷，有貴人帶來許多機會，賺錢管道增加，還有一些偏財運，受到財神爺庇佑，財富不斷找上門。這段時間存款累積迅速，工作賺錢輕鬆又順利，多福多財令人羨慕。

▍4.生肖兔

屬兔人霜降期間正財運旺盛，職場上能有令人驚艷的表現，受到長官表揚，成為同事眼中的紅人，有機會加薪，或獲得額外的獎金。這段時間很適合投資理財，能讓手邊的錢不斷翻倍成長。

▍5.生肖馬

屬馬人這段時間人緣很好，手邊的人脈中不乏有力的貴人，帶來新的機遇，事業發展直線上升，財運也被帶動，渾身充滿財氣，賺錢機會說來就來。這段時間少遇挫折，每天都快樂沒煩惱，對周遭的事物都感到滿足。