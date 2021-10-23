賽前對著芝加哥主場球迷放話，將要帶給他們一個很棒球季的公牛明星後衛拉文，果然是說到做到，公牛23日靠著拉文攻下全場最高32分，「球哥」朗佐鮑爾也有17分、10助攻與10籃板的大三元，終場128比112輕取鵜鶘勇奪開季2連勝。

今年休兵期間接連補進迪羅薩、朗佐鮑爾、卡魯索等好手的公牛，新球季目標放在重返季後賽行列，今天面對少了錫安威廉森的鵜鶘，公牛上半場打完就取18分大幅領先，儘管鵜鶘下半場全力反撲，公牛仍用足夠火力讓鵜鶘怎麼也追不上。

除了拉文攻下全場最高得分、球哥大三元，迪羅薩也替公牛拿下26分、6籃板及4助攻，充分證明公牛不再只靠拉文搶分的球隊，武切維奇貢獻10分、5助攻、4籃板、4抄截與2火鍋的全能數據，「禿曼巴」卡魯索替補拿9分、3助攻。

持續等待錫安威廉斯從腳部手術恢復的鵜鶘，無奈吞下開季2連敗也屬正常，今天全隊表現最好的是英格拉姆，他拿26分、8助攻與8籃板，葛拉漢也有21分、6助攻與6籃板，瓦蘭丘納斯18分、8籃板，亞歷山大沃克15分、5籃板及4抄截。