一名女網友控訴，今年8月去中部某家旅店打工換宿，除了多次被老闆揩油、偷拍之外，對方甚至還曾問她說「多少可以包養？」最後更派出乾女兒助攻告白，被她嚴正拒絕後，竟在大半夜趕她離開。事件曝光後引起討論，另有一位女網友爆料自己也是受害者。

一名女網友在臉書社團《爆料公社》上發文表示，今年8月1日至8月10日到中部某家旅店打工換宿，原本預計要待到8月17日，但發生了一些事情讓她決定要提前離開，並表示自己去之前看到大家對老闆的評價不錯，她起初也覺得對方人很好，不但會泡咖啡給她喝、還教她騎車並帶她出去玩。

女網友指出，本來一切都好好的，但老闆有些行為卻讓她感到很不舒服，舉例來說，老闆曾親口誇獎她漂亮，還說她有雙很美的腿，更當面偷拍她的腿很多次，但對方絲毫沒有被抓包的尷尬，總是笑笑的，也沒有要刪掉照片的意思，最後甚至在沒經過她同意的狀況下，就將她的照片上傳到旅店的粉專。

女網友發現後立即要求老闆刪照片，粉專的照片最後刪掉了，但老闆手機中的存檔是否有刪她並不清楚，但整個事情發生後，對方連一句道歉都沒有說。

女網友透露，老闆多數時間都對她很好，但後來有些舉動實在太誇張，像是「趁著煮飯的時候偷摸她的手」、「請她喝調酒，竟用舌頭舔杯口一圈才給她，說是這樣就能吃到他的口水」、「跑去女生房說想跟她睡一起」或「開玩笑要包養她」。後來還派出乾女兒告白，被她拒絕以後，竟在當晚12點發訊息趕她走。

女網友強調自己是很慢熟的人，平常在旅店也都會跟老闆保持距離、不太會主動和他閒聊，而上面那些事情發生的時候，她很錯愕但認為在別人的店裡幫忙寄宿，實在不好意思直接撕破臉，當老闆傳訊趕人後，她隔天一大早就收行李離開了。

貼文引起熱烈討論，其中一名網友爆料「我也是這間打工換宿的受害者之一，老闆說因為雙十連假客人包棟，要求我去睡他房間！」

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