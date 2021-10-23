大陸央媒《光明日報》23日報導，近來新疆、甘肅、內蒙古、陝西等地相繼出現確診病例和無症狀感染者。大陸各地已啟動新冠病毒疫苗加強免疫接種，提供「加強針」服務。北京協和醫院呼吸內科主任醫師徐凱峰強調，大陸國產滅活（不活化）新冠疫苗的預防效果非常確切，對德爾塔（Delta）變異株也有高達70％的防護效果，對重症和危重症風險具有較強的預防作用。不過，新冠疫苗並非一勞永逸，確實需要注射加強針。

徐凱峰說，已發表的廣州資料表明，注射過大陸國產不活化疫苗的人群聚有更強的預防作用。和沒有接種過疫苗的人群相比，注射過新冠疫苗人群的Delta新冠感染危險只有0.25(0.09~0.68)，也就是感染風險降低了75％左右，疫苗有效率約70％。

對重症或危重症的人群進行分析發現，重症或危重症均發生在沒有注射過新冠疫苗的人群中。這說明大陸國產疫苗不僅對新冠病毒（包括Delta變異株）有效，而且對預防重症的效果尤其突出。「對於還在猶豫、觀望、尚未注射新冠疫苗的人，請盡早安排疫苗接種，絕大部分慢性疾病患者都不存在注射的禁忌。」徐凱峰說。

疫苗注射6個月後，抗體滴度是否降低了？徐凱峰表示，不活化疫苗在注射後，雖然可以達到很好的陽性率和保護作用，但研究發現，6個月後，抗體滴度和注射後相比，均有顯著下降（陽性率下降至16％~35％）。

徐凱峰介紹，「新冠疫苗並非一勞永逸，確實需要注射加強針。第三針並非簡單重複，抗體反應滴度高時間久。」為了探討如何打好第三針，科興疫苗分4組進行對比研究，發現2劑注射後6個月左右，抗體滴度明顯下降，但第3劑之後抗體滴度可以迅速升到高水準。另外，第三針注射6個月後，多數還保持陽性滴度，抗體陽性率為61％~66％。徐凱峰說：「可以預見，6個月後注射第3劑，不僅可以獲得更高的抗體滴度，在隨後的6個月中可望保持較高的陽性水準。」

目前，第三針疫苗的研究主要在同一產品或相同技術路線的產品中開展，第三針新冠疫苗是否可以採用不同技術路線的疫苗，還有待進一步研究。

徐凱峰強調，抵禦新冠病毒，除了接種疫苗，在日常生活中，戴口罩、保持社交距離和注意個人衛生都不能鬆懈。