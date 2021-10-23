美國聯準會（Fed）鮑爾擔憂通膨升溫，並稱是啟動縮減購債（Taper）時刻，消息一出，周五（22日）標普500指數挫跌，終結連7漲；另，英特爾財報利空慘崩逾11%，拖累費半指數跌逾1%，影響所及，台積電、聯電ADR聯袂下殺逾1%。美股四大指數，只有道瓊收小紅，創歷史新高。

鮑爾周五表示，受到全球供應鏈短缺影響，高通膨可能持續到明年，比預期更久，Fed正在關切物價，隨時視情況因應。他認為，Fed縮減每月1200億美元購債計畫時機已到，但升息還沒那麼快，因為就業人數仍舊低迷。Fed下次決策會議將在11月 2 日至 3 日舉行。

美企財報季開跑，多家公司繳出亮眼營收，推升股價走高，如特斯拉、Netflix、微軟、Ebay等；但英特爾和Snap財報利空帶衰科技股。美股四大指數終場僅道瓊收紅，其餘紛紛下挫，

道瓊指數終場上漲73點（或0.21%），收在35677點；標準普爾500指數小跌4.88點（或0.11%），收在4544點；那斯達克指數下跌125點（或0.82%），收在15090點；費城半導體指數重挫41點（或1.22%），收在3370點。

英特爾第3季營收遜於華爾街預測，歸咎於全球晶片短缺，高層還示警，將砸重金擴廠和研發，未來2~3年毛利率可能下滑，受到負面消息衝擊，英特爾股價空前暴跌逾11% 至每股 49.46 美元。

其他半導體股漲跌互見，超微（AMD）與輝達（NVIDIA）分別小漲約0.41%、0.15%，高通下跌1.07%，美光挫跌1.65%。台股ADR也收低，台積電ADR下跌 1.77%；聯電 ADR下跌 1.16%。

網路社交平台Snapchat母公司Snap上季營收與財測遜於市場預期，原因是蘋果iPhone最新隱私權政策對廣告業務的衝擊比預期更大，該公司並警告，全球供應鏈中斷與勞力短缺壓抑數位廣告需求。

Snap第3 季營收雖然年增 57%，仍低於外界預期，第4季財測同樣令人失望。周五股價暴跌26.6%至每股 55.14 美元，連帶數位廣告與社交媒體股全數倒地，臉書重挫 5%、推特下跌4.83%、谷歌母公司Alphabet跟跌3%。

重量級科技股財報下周登場，包括蘋果、微軟、Google、臉書，以及半導體的超微 、德儀等，這幾家企業營收成為大盤漲勢能否延續的關鍵。