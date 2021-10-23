111學年度高中英語聽力測驗第1次考試今(23)日舉行，今年報名人數共10萬449人，考題方面除了新增「長篇聽解」題型，原本A5答案卡也調整為A4答題卷，且考生需親筆簽名。

大考中心表示，今年高中英聽報名人數共10萬449人，比去年少6498人；考試分為上、下午兩場，上下午場分別在11時、下午2時開始考試，考試時間1小時，考前不開放考生查看試場。

大考中心提到，配合防疫，已與疾管署確認考生資料，會主動聯絡勾稽名單考生，若考生接獲通知為確診、居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者等，也應立即聯絡大考中心，若私自參加考試，查證屬實，將取消考試資格。

大考中心稱，因應疫情，大考規畫相關防疫措施，包括管制考場進出場動線、單一入口進場，所有人員均須戴口罩並配合量體溫，上午場考試時間為11時至12時，上午10時開始量溫，而下午場考試時間為下午2時至3時，下午1時開始量溫。

至於在考題方面，英聽測驗由4大題增為5大題，新增「長篇聽解」題型，原「看圖辨義」題型則調整為「圖片聽解」，除了圖片聽解包含部分多選題外，其餘皆為單選題，整卷共40題。

大考中心也指出，測驗原本採用A5答案卡，111學年度開始，調整為A4答題卷，考生應用2B軟心鉛筆或黑色墨水筆在「確認後考生簽名」欄位以正楷簽名；配合新式答題卷，違規處理辦法也增列不得汙損、塗改、破壞答題卷條碼或定位點記號等規定與罰則。