高鐵延伸宜蘭站址問題不斷，從原本四個方案，近期又新增第五、六方案。國民黨立委賴士葆質疑，宜蘭高鐵設址爭議未休，各方都在談尊重專業，但是光該不該建置宜蘭高鐵，就沒有進行專業的可行性評估，是道地的程序不正義，蔡政府此時談尊重專業，明顯是自打臉。

高鐵延伸宜蘭站址遲未定案，近期又規劃再增兩方案，交通部長王國材日前表示，現在還在委託顧問公司做綜合評估中，高鐵站址不僅要有專業，也要契合民意取得最大共識；行政院長蘇貞昌則說，「還沒有定案，政府也沒有偏好，大家不要急、更不要意氣，事緩則圓」。

國民黨立委賴士葆質疑，宜蘭高鐵設址爭議未休，各方都在談尊重專業，但是光該不該建置宜蘭高鐵，就沒有進行專業的可行性評估，是道地的程序不正義，蔡政府此時談尊重專業，明顯是自打臉。（摘自賴士葆臉書）

對此，國民黨立委賴士葆表示，宜蘭高鐵的出現，沒有經過法定的專業可行性評估，這是道地的程序不正義，前交通部長林佳龍橫柴入灶，把宜蘭直鐵變高鐵，宜蘭直鐵有經過可行性評估，宜蘭高鐵沒有，法治國家竟是這樣朕說了算，蔡政府百官昏庸沉睡，這樣的適法性難道沒有疑義？沒有人覺得需要遵守法律？

賴士葆指出，從宜蘭直鐵嫁接跳到高鐵，造價從600億變1700億 ，將來人口負成長，鉅額投資根本不可能成本回收，所以就乾脆省略，真的荒謬至極。

賴士葆說，如今各方擾攘不休的重點是站址設哪裡，宜蘭高鐵設址4個地點，各有擁護者，現在跑出來第5、6個點，花了7千萬評估，至今擺不平各方勢力的利益之爭。每個擁護的理由都有所本。民進黨派系和地方建商炒地養地的傳聞滿天飛，劍拔弩張都為著自家的私利。

賴士葆直指，所有的人都異口同聲說尊重專業，沒有任何一方覺得蓋高鐵這麼重大的工程建設，沒有做可行性評估是最藐視、踐踏專業的事情，應該檢討改進或追究，連監察院也讓公權力睡著，沒有人去追究官員的行政怠惰與疏失。

賴士葆質疑，行政院發言人、立法院長、交通部長、宜蘭縣政府、地方民代等都說宜蘭高鐵設址尊重專業，請問專業是什麼？專業評估在蔡政府眼中既然可有可無，講專業就是自打嘴巴。

賴士葆批評，尊重專業變成政治術語，被政客用來政治攻防的擋箭牌。宜蘭高鐵設址地點像鬧劇，看盡人性的醜陋，將來沒有雀屏中選的站址，也都會基於尊重專業而心悅誠服，那才是奇蹟。