桃園市蘆竹區台灣默瑞建材公司日前提出固定汙染源操作許可申請，目前正在試車。因鄰近學校，有時居民聞到異味身體不適。當地坑口、海湖、濱海里民23日前往搭棚抗議，要求沒取得居民同意，不得核發許可。

因默瑞公司無人上班，記者無法取得回應。桃園市環保局表示，該公司目前領有固定汙染源設置許可證，依法提出操作許可證申請後，刻正進行試車。業者結束試車後會提送檢測報告，將嚴格審查其文件、檢測結果是否符合法令規定，再予以核發許可證。對於里民要求，會協助業者和里民溝通，讓里民知道業者採取哪些方式處理。

坑口、海湖、濱海里民23日到默瑞公司外馬路搭棚抗議，海湖里長徐式甫表示，居民忍耐已久的情況下，12日時曾和2、30名居民到廠內參觀，發現汙泥儲藏區臭到不行，還有人身體不適。

徐式甫又說，一旁就是海湖國小，下一代的健康大家都很擔心，要求環保局若要核發操作許可，必須得到里民同意。他說，鄰近3里約1萬人口，政府一定要正視他們需求。徐式甫表示，若沒獲得正面回應，會持續搭棚抗議。

環保局也說，今年1月至10月20日，接獲民眾陳情3次、派員稽查4次，皆未發現違反環保法令。