美國國防部今天表示，美軍在敘利亞發動無人機空襲，擊斃恐怖組織蓋達（Al-Qaeda）一名高階領袖。

法新社報導，敘利亞南部一處基地兩天前剛遇襲，此處是美國率領聯軍對抗伊斯蘭國（IS）所使用的基地。

美軍中央司令部（CENTCOM）發言人里格斯比（John Rigsbee）在聲明中說：「美軍今天在敘利亞西北部發動空襲，擊斃蓋達高階領袖馬塔爾（Abdul Hamid al-Matar）。」

他表示，目前已知沒有其他人員傷亡，並說美軍是出動一架MQ-9無人機。

他說：「剷除這名蓋達高階領袖，將能破壞這個恐怖組織進一步密謀發動全球攻擊的能力。」

路透社提到，里格斯比未說明這場無人機空襲是否為報復2天前美方基地遇襲事件。

美軍9月底在敘利亞西北部伊德利布省（Idlib）附近的空襲行動，擊斃另一名蓋達駐敘利亞高階指揮官阿瑪德（Salim Abu-Ahmad）。

根據美軍中央司令部說法，他生前負責「策劃、資助及批准跨區域的蓋達攻擊行動」。