促轉會委員王增勇昨天說，檔案與口述歷史都代表真相，但不完整，需多完整查證；不能只因為一個人說話，就說他是否有罪。民進黨前黨主席施明德的妻子今在臉書出示江鵬堅歸還的資料表示，促轉會現在掌權了，對「施明德的見證」的作為，居然用國民黨粗暴的「證據說」等，這些是當任何掌權者想要掩蓋或否認真相時慣用的手法。

江鵬堅歸還資料 施明德妻：有這些。摘自陳嘉君臉書

她說，這些文件是施明德1978-1979年黨外助選團、黨外總部和美麗島雜誌社時期各種私人、工作通信原稿、影印，黨外總部或助選團的內部決策紀錄、開會紀錄、文宣草稿、草圖、雜七雜八的收據、塗鴉的紙張、艾琳達的筆記本、英文書、私人信件、陳婉真寫給友人的信件原稿、康水木的收據、施明德的筆記、心情日誌等，本以為丟失的東西，甚至還有施明德結婚證書的草稿。

江鵬堅歸還資料 施明德妻：有這些。摘自陳嘉君臉書

江鵬堅歸還資料 施明德妻：有這些。摘自陳嘉君臉書

施明德妻子陳嘉君今在臉書指出，王教授的這番話，簡直離譜，好難回覆；王教授的回應，要麼是「故意」裝作沒有理解施明德針對江鵬堅先生對其坦露特務身份一事的描述，這樣做非常邪惡；要麼是真的「沒有能力理解」這整事情經過就是「證據」本身，且具體呈現出江是一個死前告解並悔悟的特務。「他不是一個罪人，他是一個高貴的人，那麼就暴露了王教授沒有能力擔任委員」。

江鵬堅歸還資料 施明德妻：有這些。摘自陳嘉君臉書

江鵬堅歸還資料 施明德妻：有這些。摘自陳嘉君臉書

她說，江鵬堅有一整箱不是特務身分無法取的文件來證明自己的特務身分，並送還給施明德，可見得江鵬堅的告白是多麼真誠。

江鵬堅歸還資料 施明德妻：有這些。摘自陳嘉君臉書

江鵬堅歸還資料 施明德妻：有這些。摘自陳嘉君臉書

她說，這件事不是昨天發生今天爆料的新聞炒作，這事已經21年了。也不是什麼「口述歷史」，用時下時髦流行的用語，比較貼近「出櫃」的慨念。

江鵬堅歸還資料 施明德妻：有這些。摘自陳嘉君臉書

江鵬堅歸還資料 施明德妻：有這些。摘自陳嘉君臉書

她指出，當施先生陳述這件事時，並不是在「定罪」，而是在陳述自己的「親身見聞」，這個親身見聞的震撼力，在於它顛覆了一般習以為常的認知，但它的意義在於揭開歷史的面紗，讓我們更貼近真相。而，這個真相與其說是江鵬堅的特務身分，毋寧是國民黨特務統治的邪惡與恐怖程度令人髮指。

江鵬堅歸還資料 施明德妻：有這些。摘自陳嘉君臉書

她說，她以為該緊張的應該是國民黨。民進黨應緬懷這位為了有一天能揭露真相，用心良苦地埋下伏筆的創黨主席。請各位記得，「江鵬堅過世的時候，是台灣剛剛進入國民黨下台的歷史性的一刻，他看到了，我想他死前也跟我們一樣盼望著轉型正義，他選擇告白的對象是一位他所信任的歷史人物，他深知這個人不會背叛歷史真相」。

她說，施明德6歲時在自家門前，親眼看到一群英勇的高雄水產、高雄中學和高雄工業學校的高中生，端起槍往高雄火車站衝過去，為了反抗國民黨腐敗的統治，一個衝出去被機關槍掃射、倒下，另一個又衝出去，又倒下，前仆後繼，血流成河。

她說，這一段回憶，施明德於在牢裡絕食時寫下《囚室之春》解嚴後才出版。施明德看到的二二八是台灣人英勇反抗不義統治的英雄壯舉，不是受難家屬掛在嘴邊的「無辜」與「冤枉」。可是，不管那一種關於二二八的言論，都是國民黨使勁要消音的東西。只要這種聲音一出現，國民黨馬上就會釋放「證據說」、「口說無憑」等弱化言論說服力的煙霧彈。

她說，掌權者握有所有的證據武器，證據本來就掌握在他手裡，至於什麼證據才是證據，也得由他來定義。從二二八到美麗島，證據都被掌權者玩弄在股掌間；因此，國民黨下台後，在不義政權下受苦受難者盼望著正義的曙光。

她說，「今天，難道你要對施明德說：『你在高雄火車站看到的槍戰，不能你一個人說了算，你要拿出證據來』。而且你才六歲，你怎麼記得？」不覺得這樣很邪惡，很惡毒嗎。

她說，葉虹靈（促轉會代理主委），「幾次在關於轉型正義的公開的或私下的會議上，與她正面交鋒，她對台灣二戰以來的歷史認識，對恐怖統治的基本概念，以及對待人的態度，讓我很難相信她能勝任，更遑論她毫無公信力，這讓她寸步難行，只能在同溫層裡打轉」。不過歸咎起來，這不是他的錯，是讓他坐上這個位置的人大有問題。